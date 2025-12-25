  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

MASAK Raporunda "Maybach" Bilmecesi: Rezan Epözdemir'in şüpheli trafik deşifre oldu!

Cezaevinde dayak yiyen Güllü’nün kızı Silivri’ye nakledildi

Cem Küçük 'buna inanmıyorum' diyerek açıkladı! Kaldığı otelin geceliği 2 bin dolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistinlilerin kanı elinde olanların hadsizliği teneke tıngırtısıdır!

Başkan Erdoğan'a hakaret etmişti! Ağzı bozuk Ümit beraat etti

İrlandalı karikatürist Burton: Terörist devlet tüm etkinliklerden menedilmeli! İsrail tamamen tecrit edilmeli

Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas heyetiyle görüştü

‘İhaleye fesat karıştırma" davasında karar! CHP’li başkan Handan Benli’nin cezası açıklandı

Savunma sanayiinde yerli ve milli gövde gösterisi: ASELSAN ihracat rekoruna koşuyor!

Başsavcılıktan Timur Savcı açıklaması: Uyuşturucu testi için Adli Tıp'a gönderildi
Aktüel Filiz Tan yaşamını yitirdi! 78 yaşında vefat etti: Bodrum'da Adliye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi
Aktüel

Filiz Tan yaşamını yitirdi! 78 yaşında vefat etti: Bodrum'da Adliye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Filiz Tan yaşamını yitirdi! 78 yaşında vefat etti: Bodrum'da Adliye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi

Bodrumspor'un eski Yönetim Kurulu Üyesi ve Basketbol Şube Sorumlusu Fahriye Filiz Tan yaşamını yitirdi. Vefat eden Filiz Tan için bugün Bodrum Belediye Meydanı’nda bulunan Adliye Camii’nde cenaze töreni düzenlendiği ifade edildi.

Bodrumspor'un eski Yönetim Kurulu Üyesi ve Basketbol Şube Sorumlusu Fahriye Filiz Tan  Atatürk İlkokulu'nda antrenörlük de yapan 78 yaşındaki Filiz Tan'ın geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Filiz Tan 24 Aralık Çarşamba (bugün) Gümbet Türbe Mezarlığı’na defnedildi.

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören, Bodrumspor’un önceki dönem yönetim kurulu üyelerinden Filiz Tan yaşamını yitirdi. Tan’ın vefatı, spor camiası ve sevenleri arasında üzüntüyle karşılandı.

Bodrum Belediyesi Spor Hizmetleri Bürosu’ndan emekli olan, iki çocuk annesi 78 yaşındaki Fahriye Filiz Tan; Bodrumspor’da yönetim kurulu üyeliği ve Basketbol Şube Sorumluluğu görevlerini üstlenmiş, ayrıca Atatürk İlkokulu’nda antrenörlük yapmıştı. Bir süre önce pankreas kanseri teşhisi konulan Tan, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gördüğü tedaviye rağmen dün akşam hayatını kaybetti.

Filiz Tan için bugün Bodrum Belediye Meydanı’nda bulunan Adliye Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törende ailesi, yakınları, spor camiasından isimler ve çok sayıda seveni hazır bulunurken, Tan’ın tabutuna Bodrumspor atkısı bırakıldı.

Tan, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gümbet Türbe Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23