Filiz Tan yaşamını yitirdi! 78 yaşında vefat etti: Bodrum'da Adliye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi

Bodrumspor'un eski Yönetim Kurulu Üyesi ve Basketbol Şube Sorumlusu Fahriye Filiz Tan Atatürk İlkokulu'nda antrenörlük de yapan 78 yaşındaki Filiz Tan'ın geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Filiz Tan 24 Aralık Çarşamba (bugün) Gümbet Türbe Mezarlığı’na defnedildi.

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören, Bodrumspor’un önceki dönem yönetim kurulu üyelerinden Filiz Tan yaşamını yitirdi. Tan’ın vefatı, spor camiası ve sevenleri arasında üzüntüyle karşılandı.

Bodrum Belediyesi Spor Hizmetleri Bürosu’ndan emekli olan, iki çocuk annesi 78 yaşındaki Fahriye Filiz Tan; Bodrumspor’da yönetim kurulu üyeliği ve Basketbol Şube Sorumluluğu görevlerini üstlenmiş, ayrıca Atatürk İlkokulu’nda antrenörlük yapmıştı. Bir süre önce pankreas kanseri teşhisi konulan Tan, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gördüğü tedaviye rağmen dün akşam hayatını kaybetti.

Filiz Tan için bugün Bodrum Belediye Meydanı’nda bulunan Adliye Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törende ailesi, yakınları, spor camiasından isimler ve çok sayıda seveni hazır bulunurken, Tan’ın tabutuna Bodrumspor atkısı bırakıldı.

Tan, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gümbet Türbe Mezarlığı’nda toprağa verildi.