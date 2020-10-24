Filistinlilerden Fransa'nın İslam karşıtı tutumuna protesto

GAZZE (AA) - Filistinliler, İsrail ablukası altındaki Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ifadeleri ve bazı Fransız yetkililerin İslam karşıtı uygulamalarını protesto etti.

Hamas'ın çağrısıyla Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde toplanan onlarca Filistinli, "Anam babam sana feda olsun Ya Resulullah", "Resulullah'a dil uzatamazsınız" ve "İslam; adalet, hoşgörü ve hak dinidir" yazılı dövizler taşıdı.

Eylemciler, Fransız basınında Hazreti Peygamber'e hakaret içerikli karikatürler yayınlanması ile Macron'un açıklamalarına karşı çıkmak için toplandıklarını ifade etti.

Göstericiler, Fransa'dan yapılan açıklamaların ırkçılığı körüklediğini, apaçık bir İslam ve Müslüman karşıtlığı içerdiğini dile getirdi.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde de Macron'un açıklamalarına tepki amacıyla benzer bir gösteri düzenlendi.

Macron'un resmini yakan göstericiler, "Canımız sana feda olsun Ya Resulullah" sloganları atıp tekbir getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ifadeleri ve bazı Fransız yetkililerin İslam karşıtı uygulamalarına Arap ülkelerinden tepkiler geliyor.

Fransa'da Macron yönetiminin son zamanlarda Müslümanları ve ibadet yerlerini hedef almasıyla ülkenin farklı şehirlerinde benzer uygulamalar görülmeye başlandı.

Ülkenin Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde geçen hafta başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.

Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.