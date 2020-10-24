  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Filistinlilerden Fransa'nın İslam karşıtı tutumuna protesto
Aktüel

Filistinlilerden Fransa'nın İslam karşıtı tutumuna protesto

Gazze ve Batı Şeria'da gösteriler düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-10-24 23:23:35 -
Filistinlilerden Fransa'nın İslam karşıtı tutumuna protesto

GAZZE (AA) - Filistinliler, İsrail ablukası altındaki Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ifadeleri ve bazı Fransız yetkililerin İslam karşıtı uygulamalarını protesto etti.

Hamas'ın çağrısıyla Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde toplanan onlarca Filistinli, "Anam babam sana feda olsun Ya Resulullah", "Resulullah'a dil uzatamazsınız" ve "İslam; adalet, hoşgörü ve hak dinidir" yazılı dövizler taşıdı.

Eylemciler, Fransız basınında Hazreti Peygamber'e hakaret içerikli karikatürler yayınlanması ile Macron'un açıklamalarına karşı çıkmak için toplandıklarını ifade etti.

Göstericiler, Fransa'dan yapılan açıklamaların ırkçılığı körüklediğini, apaçık bir İslam ve Müslüman karşıtlığı içerdiğini dile getirdi.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde de Macron'un açıklamalarına tepki amacıyla benzer bir gösteri düzenlendi.

Macron'un resmini yakan göstericiler, "Canımız sana feda olsun Ya Resulullah" sloganları atıp tekbir getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ifadeleri ve bazı Fransız yetkililerin İslam karşıtı uygulamalarına Arap ülkelerinden tepkiler geliyor.

Fransa'da Macron yönetiminin son zamanlarda Müslümanları ve ibadet yerlerini hedef almasıyla ülkenin farklı şehirlerinde benzer uygulamalar görülmeye başlandı.

Ülkenin Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde geçen hafta başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.

Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Fahrettin Koca koronavirüsün en çok bulaştığı ortamı açıkladı
Korona Virüs

Bakan Fahrettin Koca koronavirüsün en çok bulaştığı ortamı açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Evlere ziyaretçilerin gelmemesi noktasında bir hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu dönemde ..
Koronaya yakalanan İmamoğlu'nun bu sözleri Özgür Özel'e kapak olsun
Gündem

Koronaya yakalanan İmamoğlu'nun bu sözleri Özgür Özel'e kapak olsun

Koronavirüse yakalanan Ekrem İmamoğlu'nun "Ben sıklıkla test olan birisiyim" şeklindeki sözleri CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in yalanını..
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Safiye teyzenin muhabbeti güne damga vurdu!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Safiye teyzenin muhabbeti güne damga vurdu!

AK Parti’nin 7. Olağan İl Kongresi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasından sonra yanına gelen Safiye teyze ile olan ..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay