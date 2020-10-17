Filistinliler Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetlerini protesto etti

KUDÜS (AA) – Filistinliler, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetlerini protesto etti.

Bir grup Filistinli, İsrail makamlarının Yahudi yerleşim birimi inşa etmek için el koyduğu Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınlarında bulunan Filistinlilere ait 3 bin 600 dönümlük arazide gösteri düzenledi.

İsrail askerleri, yolu trafiğe kapatmaya çalışan göstericilere müdahale etti. Bir kişinin gözaltına alındığı gösteride, arbede yaşanırken, herhangi bir yaralanma durumu olmadı.

- İsrail, 3 bin 600 dönüm araziye el koyarak "askeri bölge" ilan etti

Filistin Halk Direniş Komiteleri Batı Şeria Güney Koordinatörü Ratıb el-Cubur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının, birkaç hafta önce El Halil'e bağlı "Mesafir Yatta" bölgesinde bulunan 3 bin 600 dönümlük araziye el koyduğunu ve "askeri bölge" ilan ettiğini belirtti.



İsrail'in bu şekilde Filistin köy, belde ve şehirleri arasındaki bağlantıyı koparmayı hedeflediğini ifade eden Cubur, Tel Aviv yönetiminin Filistinlilerin topraklarını "çaldığını" ve buralarda Yahudi yerleşimciler için konut inşa edeceğini söyledi.

- 2020, Yahudi yerleşim birimi inşalarında en yüksek rakamın kaydedildiği yıl oldu

İsrailli insan hakları kuruluşu Peace Now (Barış Şimdi), daha önce yaptığı açıklamada, İsrail Sivil Yönetimine bağlı Yüksek Planlama Konseyi'nin 14-15 Ekim'de Batı Şeria'da 4 bin 948 konutun inşasını onayladığını duyurmuştu.



Açıklamada, söz konusu kararla 2020'nin Yahudi yerleşim birimi inşalarında en yüksek rakamın görüldüğü yıl olarak kayıtlara geçtiği ifade edilmişti.



Peace Now'ın verilerine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 253 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.



Bu yerlerde ikamet eden 650 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.



Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.