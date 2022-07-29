Filistinliler Mahmud Abbas'ın istifası için sokaklara döküldü

Mahmud Abbas liderliğindeki Filistin Yönetimi'ne karşı eleştiriler sürüyor.

Filistin Yönetimi'nin kontrolü altında bulunan topraklarda yaşayan halk, Abbas'ın istifasını talep ediyor.

Göstericilerin son günlerde Batı Şeria'da yer alan Ramallah başta olmak üzere Abbas'ın görevini terk etmesi için protestolar düzenlediği ifade ediliyor.

Öte yandan sosyal medya platformu Twitter üzerinden açılan hashtag'lerde de Abbas'ın görevden ayrılması istenirken Filistin Yönetimi'nin aldığı kararlar ve uyguladığı politikalar eleştiriliyor.

Sosyal medya kullancıları yaptıkları paylaşımlarda şu ifadeleri kullanıyor:

"Kim kaosun hakim olmasını sağladı? Kim üniversitelerden profesörleri ihraç etti? O (Abbas) gitmesi gereken tek kişi. 17 yıldır kendisini o koltuğa bağlayan ve Filistinliler için hiçbir uğraş vermeyen (Abbas) ortadan kaybolmalı. Batı Şeria'daki üniversiteleri savaş alanına çeviren, öğretim üyelerine ve öğrencilere saldırılar düzenleyen (Abbas) gitmeli."

Öte yandan Filistin Barosu'na bağlı avukatların da Filistin Yönetimi'ne karşı protestoları devam ediyor.

Avukatlar, düzgün çalışan bir parlamento mekanizmasına sahip olmadan Abbas tarafından şahsi olarak alınan kararlara karşı çıkıyor.

Abbas, 2006 yılından bu yana seçimsiz olarak Batı Şeria'yı yönetiyor.

Batı Şeria'da Hamas ve diğer gruplar güçleniyor

Son süreçte Batı Şeria'da Ramallah yönetiminin gücü ve yönetime yönelik halk desteği azalırken, silahlı grupların popülaritesi artıyor.

Özellikle Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) ve İslami Cihad Hareketi başta olmak üzere birçok grubun bölgedeki faaliyetlerinde gözle görülür artış yaşanıyor.

Abbas'ın istifası halinde Batı Şeria'da ciddi bir güç mücadelesi yaşanabileceği düşünülüyor. Söz konusu mücadele ortamını İsrail'in nasıl değerlendireceği ise bir tartışma konusu.

Kaynak: Mepa News