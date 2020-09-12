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Aktüel Filistinliler, Arap Birliğinin sembolik olarak cenaze namazını kıldı
Aktüel

Filistinliler, Arap Birliğinin sembolik olarak cenaze namazını kıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-12 05:41:36 -
Filistinliler, Arap Birliğinin sembolik olarak cenaze namazını kıldı

RAMALLAH (AA) - Filistin'in İsrail-Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) normalleşmesini kınayan karar taslağının Arap Birliğinde kabul edilmemesi nedeniyle Filistinli gençler, Birliği sembolize eden bir tabut alarak sembolik cenaze namazı kıldı.

Kalkilya kentinin doğusundaki Kefr Kaddum beldesinde İsrail'in gayrimeşru yerleşimlerini protesto için haftalık gösteri düzenleyen Filistinliler, bir tabuta Arap Birliğinin amblemini yerleştirdi.

Filistinliler daha sonra Birliğin sembolik olarak cenaze namazını kıldı.

Filistin'in, Arap Birliği toplantısı öncesi İsrail ile BAE arasındaki normalleşmeye karşı hazırladığı karar taslağı bazı Arap ülkelerince kabul görmediği için kınama kararı çıkmamıştı.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, telekonferans yöntemiyle yapılan toplantıda, "Biz İsrail ile BAE arasındaki anlaşmayı reddediyoruz ve sizin de kabul etmemenizi istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Arap ülkeleri arasında ekonomik, kültürel, siyasi ve sosyal ilişkileri düzenlemek amacıyla 1945'te kurulan Arap Birliği yıllar içinde yeterince etkin olmamakla eleştiriliyor. Gözlemciler, 22 ülkenin üye olduğu Birliğin çok sayıdaki kararının kağıt üstünde kaldığını belirtiyor.

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