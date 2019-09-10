0553 313 94 23

Filistinli yetkililerden "ilhak olursa barış süreci biter" açıklaması

Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat:-"Eğer ilhak olursa Netanyahu önümüzdeki 100 yıl boyunca barış ihtimalini toprağa gömmeyi başarmış olacak" - Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Komitesi Üyesi Azzam el-Ahmed:- "Netanyahu ne barış, ne uzlaşma, ne de bir Filistin devletinin kurulmasını istiyor. İki devletli çözümü reddediyor ve yüzyılın anlaşmasına bel bağlıyor"

10 Eylül 2019 Salı 22:06
Filistinli yetkililerden "ilhak olursa barış süreci biter" açıklaması

KUDÜD (AA) - Filistinli yetkililer, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Yeniden seçilmesi halinde, Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni İsrail'e ilhak edeceği" yönündeki açıklamasına ilişkin "Barış sürecinin sona ermesi anlamına geldiği" değerlendirmesinde bulundu.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ürdün Vadisi'nin "ilhak edilmesini" savaş suçu ve ırkçı rejimin kutsanması olarak nitelendirdi.

"Eğer ilhak olursa Netanyahu önümüzdeki 100 yıl boyunca barış ihtimalini toprağa gömmeyi başarmış olacak." ifadelerini kullanan Ureykat "İsrailliler, uluslararası toplum, bu deliliği durdurmalıdır. İlhak, bir savaş suçudur. Irkçılığın, şiddetin, aşırılıkçılığın ve kan dökülmesinin kutsanması demektir." dedi.

FKÖ Yürütme Komitesi Üyesi Azzam el-Ahmed de AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Netanyahu ne barış, ne uzlaşma, ne de bir Filistin devletinin kurulmasını istiyor. İki devletli çözümü reddediyor ve yüzyılın anlaşmasına bel bağlıyor." ifadelerini kullandı.

"Netanyahu Filistinliler için daimi özerklik istiyor. Ürdün Vadisi ve onun dışındaki yerleşimlere sahip olmayı arzuluyor." diyen Ahmed, Netanyahu'nun açıklamalarının barış istemediğinin göstergesi olduğunu kaydetti.

Netanyahu, bugün düzenlediği basın toplantısında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "İsrail'e ilhakı" için ABD Başkanı Donald Trump'ın hazırladığı ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelenen planın "eşi görülmemiş bir fırsat" olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu ayrıca, yeniden seçilmesi halinde "kısa süre içerisinde" Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni ABD yönetimiyle koordineli şekilde "İsrail'e ilhak edeceğini" dile getirmişti.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 22:06
  1. - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
  2. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Başmüzakereci Saib Ureykat
  3. Ürdün Vadisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ecrin bebek olayında flaş gelişme! Ecrin bebeğe ne oldu?
    1. Ecrin bebek olayında flaş gelişme!..
    2. Çorlu tren kazası davası başladı
    3. Netanyahu, roket sirenleri yüzünden..
    4. 50'den fazla ülkeden Hindistan'a Cammu..
    5. Yemen’de 4 yılda 7 bin 500’den fazla..
    6. Sincan’da yumruklu kavga kamerada
    7. Türkiye'den Irak'a taziye mesajı
    8. İzolasyon çalışması yapılan binanın..
    9. Pilevneli Galeri sezonu 3 yeni..
    10. Kocaeli’de çıkan baca yangını..
    11. Moldova-Türkiye maçından notlar
    12. Erzurum Jandarma Bölge Komutanı..
    13. Belediyelerin mali durumları konuşulacak
    14. Filistinli yetkililerden "ilhak olursa..
    15. İzmir'de istinat duvarı yıkılan..
    16. Eski CIA ajanı Kongre’ye aday oldu
    17. Teröristbaşı Netanyahu'nun 'Orayı..
    18. Islak kurabiye nasıl yapılır? Islak..
    19. Biathle-Triathle Kulüplerarası Türkiye..
    20. TFF heyetinden tam destek
    21. Kocası ve iki çocuğu kavgada ölen..
    22. Aliağa’da basketbol sahaları hizmete..
    23. ABD "terörle mücadelede" yaptırım..
    24. Gaziosmanpaşa’da silahlı saldırganlar..
    25. Türk ve İngiliz savunma sanayisi..
    26. Narkotik polisinden zehir tacirine..
    27. Moldova Türkiye maçı canlı takip
    28. Fenerbahçe'de, Alanyaspor maçı..
    29. Fransa'dan Galatasaray'a Şampiyonlar..
    30. Yakakent’te silahlı saldırı zanlısı..
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!