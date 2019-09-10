Filistinli yetkililerden "ilhak olursa barış süreci biter" açıklaması

KUDÜD (AA) - Filistinli yetkililer, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Yeniden seçilmesi halinde, Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni İsrail'e ilhak edeceği" yönündeki açıklamasına ilişkin "Barış sürecinin sona ermesi anlamına geldiği" değerlendirmesinde bulundu.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ürdün Vadisi'nin "ilhak edilmesini" savaş suçu ve ırkçı rejimin kutsanması olarak nitelendirdi.



"Eğer ilhak olursa Netanyahu önümüzdeki 100 yıl boyunca barış ihtimalini toprağa gömmeyi başarmış olacak." ifadelerini kullanan Ureykat "İsrailliler, uluslararası toplum, bu deliliği durdurmalıdır. İlhak, bir savaş suçudur. Irkçılığın, şiddetin, aşırılıkçılığın ve kan dökülmesinin kutsanması demektir." dedi.

FKÖ Yürütme Komitesi Üyesi Azzam el-Ahmed de AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Netanyahu ne barış, ne uzlaşma, ne de bir Filistin devletinin kurulmasını istiyor. İki devletli çözümü reddediyor ve yüzyılın anlaşmasına bel bağlıyor." ifadelerini kullandı.

"Netanyahu Filistinliler için daimi özerklik istiyor. Ürdün Vadisi ve onun dışındaki yerleşimlere sahip olmayı arzuluyor." diyen Ahmed, Netanyahu'nun açıklamalarının barış istemediğinin göstergesi olduğunu kaydetti.

Netanyahu, bugün düzenlediği basın toplantısında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "İsrail'e ilhakı" için ABD Başkanı Donald Trump'ın hazırladığı ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelenen planın "eşi görülmemiş bir fırsat" olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu ayrıca, yeniden seçilmesi halinde "kısa süre içerisinde" Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni ABD yönetimiyle koordineli şekilde "İsrail'e ilhak edeceğini" dile getirmişti.



