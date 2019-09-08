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"Filistinli tutuklu Sayih'in ölümünden İsrail sorumlu"

Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Kile:- "İsrail, Sayih'in yavaş yavaş ölümüne neden oldu"- Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu:- "Gazeteci Bessam es-Sayih'in hapishanede tıbbi ihmal sonucu şehit olmasının yansımalarından İsrail sorumludur. Bu çirkin suç, İsrail'in kahraman esirlere karşı vahşi yüzünü yansıtıyor"- İzzeddin el-Kassam Tugayları:- "Şehit Sayih'in kanı, işgal altındaki Batı Şeria'da ve her bir karış Filistin toprağında İsrail'in peşini bırakmayan bir lanet olacak"

08 Eylül 2019 Pazar 23:34
"Filistinli tutuklu Sayih'in ölümünden İsrail sorumlu"

GAZZE/BATI ŞERİA (AA) - Filistin yönetimi, Hamas, İzzeddin el-Kassam Tugayları ve Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanesinde 4 yıldır tutuklu bulunan kanser hastası gazeteci Filistinli Bessam es-Sayih'in (47) ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu.

Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Kile, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in tedavisindeki ihmalkar tutumunun Filistinli tutuklunun yavaş yavaş ölümüne neden olduğunu belirterek, tıbbi ihmalin devam etmesi halinde ölüm vakalarının sayısının artacağı uyarısında bulundu.

Kile, uluslararası toplum ve insan hakları örgütlerinden, "sessizliğini bozmasını, Filistinli tutukluların korunması için ciddi çalışmalar yapmasını ve İsrail'i uluslararası insan hakları hukukuna uymaya zorlamasını" istedi.

- "UCM acilen harekete geçmeli"

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu da yaptığı yazılı açıklamada, "Gazeteci Bessam es-Sayih'in hapishanede tıbbi ihmal sonucu şehit olmasının yansımalarından İsrail sorumludur. Bu çirkin suç, İsrail'in kahraman esirlere karşı vahşi yüzünü yansıtıyor." ifadesini kullandı.

Kanu, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) İsrailli yöneticileri işledikleri suçlardan dolayı yargılamak için acilen harekete geçme çağrısında bulundu.

FKÖ'ye bağlı Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada ise Filistinli tutuklulara karşı uyguladığı fiziksel ve psikolojik işkenceler ile tıbbi ihmal gibi ırkçı suçlardan İsrail sorumlu tutuldu.

Açıklamada, Filistinli tutuklulara yönelik hukuk ihlallerinin soruşturulması ve İsrail'e uluslararası hukukun dayatılması talep edildi.

- "Sayih'in kanı yerde kalmayacak"

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada da "Şehit Sayih'in kanının yerde kalmayacağı, işgal altındaki Batı Şeria'da ve her bir karış Filistin toprağında İsrail'in peşini bırakmayan bir lanet olacağı" kaydedildi.

Açıklamada, Batı Şeria'daki direniş ateşinin ve Kassam Tugaylarının her daim hazır olacağı, işgalcilerin peşini bırakmayacağı ifade edildi.

İsrail hapishanesinde 4 yıldır tutuklu bulunan kanser hastası Filistinli Bessam es-Sayih (47), tedavi için kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

Filistinli Sayih, eşi Muna Ebubekir'in duruşmasına gitmeye çalıştığı sırada "İsrailli bir subay ile eşini öldürme eylemine karışma" suçlamasıyla Ekim 2015'te Nablus kentinde İsrail güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Kemik ve ilik kanserinin yanı sıra kronik akciğer iltihabı teşhisi konulan Sayih'in kalp kaslarında zayıflık olduğu, yürüme ve konuşmada zorluk çektiği aktarılmıştı.

- İsrail hapishanelerindeki Filistinliler

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 250'si çocuk olmak üzere yaklaşık 5 bin 700 Filistinli bulunuyor.

Tutuklulardan bin 800'ünün hasta olduğu, 700'ünün ise sürekli tıbbi desteğe ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

İsrail'in "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamaya göre, istihbarata dayalı olarak Filistinliler 1 ila 6 ay alıkonulabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 23:34
  1. Bessam es-Sayih
  2. Filistin Esirler Cemiyeti
  3. Hamas

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