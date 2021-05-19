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Aktüel Filistinli Şehitler için gıyabi cenaze namazına çağrı
Aktüel

Filistinli Şehitler için gıyabi cenaze namazına çağrı

Siyonist İsrail’in Filistin’de Müslümanlara yönelik terör saldırılarında hayatını kaybedenler için Cuma günü Türkiye genelinde gıyabi cenaze namazları kılınacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 16:35:00 - 2021-05-19 16:36:05
Filistinli Şehitler için gıyabi cenaze namazına çağrı

Göksal Çağlav  yeniakit.com.tr

Terör örgütü gibi hareket ederek masum insanları katleden İsrail’in saldırılarını durdurması için Cuma günü Türkiye’nin birçok ilinde basın açıklamaları düzenlenirken, şehit olan Müslümanlar içinde gıyabi Cenaze namazları kılınacak.

Köklü Değişim tarafından organize edilen gıyabi cenaze namazları için yapılan açıklamada, “Terör varlığı İsrail pervasız saldırılarına devam ediyor. İşgalci varlık yine dünyanın gözü önünde masum Filistinli kardeşlerimizi füze ve bombalarla katlediyor. Gaspçı Yahudi halkı İsrail’in işlediği suçları çılgınca eğlenerek kutluyor. İslam ülkelerinin yöneticileri ise her zamanki gibi kınama yarışına girip Birleşmiş Milletler (BM)’den yardım bekliyor. Köklü Değişim olarak şehit edilen kardeşlerimize gıyabi cenaze kılmak, gasıp Yahudi varlığını telin etmek ve İslam ümmetinin ordularına çağrıda bulunmak için Cuma namazı sonrası Türkiye’nin birçok şehrinde toplanıyoruz. Kalbi Filistin ve Mescid-i Aksa için atan tüm Müslümanları etkinliklerimize katılmaya davet ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

21 Mayıs 2021 Cuma günü Cuma Namazından sonra yapılacak gıyabi cenazelerin kılınacağı yerler şöyle açıklandı: İSTANBUL: Fatih Camii, ANKARA: Hacı Bayram Camii, BURSA: Ulu Camii, İZMİR: Konak Meydanı (Saat Kulesi), KONYA: Şerafettin Camii, MERSİN: Ulu Camii, GAZİANTEP: Ulu Camii, ADANA: Merkez Sabancı Camii, HATAY: Sanayi Camii, ANTALYA: Murat paşa Camii, YALOVA: Merkez Camii, AYDIN: Kent Meydanı, AKSARAY: Ulu Camii, KARAMAN: Ak tekke Camii, VAN: Hz. Ömer Camii, TATVAN: Merkez İbadullah Camii, DİYARBAKIR: Ulu Camii, DİYARBAKIR/Ergani: Hacılar Camii, ŞANLIURFA: Dergâh Camii, ŞANLIURFA/Siverek: İbrahim Baba Camii, ADIYAMAN: Yeni pınar Camii.

 

Yeni Akit Gazetesi

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