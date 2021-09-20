Filistinli mahkumların açlık grevi devam ediyor
Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerinde 6 Filistinli mahkumun açlık grevlerini sürdürdüğünü belirtti.
Cemiyetten yapılan açıklamada, “Esirler açlık grevi mücadelelerini sürdürüyor. Bunlar içerisinde 67 gündür açlık grevine devam eden Kayid el-Fesfus da var” ifadeleri kullanıldı. Mahkumların, İsrail yönetiminin “İdari tutukluluk” uygulamasına karşı açlık grevi yaptıklarına dikkatin çekildiği açıklamada, “Mikdad el-Kavasime 60, Ala el-A’rac 42, Hişam Ebu Hevvaş 3, Rayik Bişarat 67, Şadi Ebu Akr 29 gündür açlık grevine devam ediyor” denildi.