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Dünya Filistinli mahkumların açlık grevi devam ediyor
Dünya

Filistinli mahkumların açlık grevi devam ediyor

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerinde 6 Filistinli mahkumun açlık grevlerini sürdürdüğünü belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-09-20 12:55:00 -
Filistinli mahkumların açlık grevi devam ediyor

Cemiyetten yapılan açıklamada, “Esirler açlık grevi mücadelelerini sürdürüyor. Bunlar içerisinde 67 gündür açlık grevine devam eden Kayid el-Fesfus da var” ifadeleri kullanıldı. Mahkumların, İsrail yönetiminin “İdari tutukluluk” uygulamasına karşı açlık grevi yaptıklarına dikkatin çekildiği açıklamada, “Mikdad el-Kavasime 60, Ala el-A’rac 42, Hişam Ebu Hevvaş 3, Rayik Bişarat 67, Şadi Ebu Akr 29 gündür açlık grevine devam ediyor” denildi.

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