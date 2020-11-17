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Aktüel Filistinli gruplardan ABD, Bahreyn, İsrail üçlü toplantısına tepki
Aktüel

Filistinli gruplardan ABD, Bahreyn, İsrail üçlü toplantısına tepki

Yeniakit Publisher
2020-11-17 21:33:03 -
Filistinli gruplardan ABD, Bahreyn, İsrail üçlü toplantısına tepki

KUDÜS (AA) – Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesi, yarın Kudüs'te gerçekleştirilecek ABD, Bahreyn, İsrail üçlü toplantısını kınadı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) bünyesindeki grupların yanı sıra Hamas ve İslami Cihad'ın da içinde bulunduğu Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "İşgal devleti (İsrail) ile ABD ve Bahreyn'in katılımıyla Kudüs'te düzenlenecek toplantı, Filistin halkının haklarına açık bir saldırıdır." ifadeleri kullanıldı.

Arap devletlerinin İsrail ile gerçekleştirdiği normalleşme sürecinin reddedildiği vurgulanan açıklamada, normalleşmeye karşı duran Arap halkları ile partileri ise takdir edildi.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyyani, Tel Aviv ile imzalanan normalleşme anlaşması sonrasında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile eş zamanlı olarak yarın İsrail'e ilk ziyaretini gerçekleştirecek.

Zeyyani ile Pompeo'nun katılımıyla Kudüs'te ABD, Bahreyn, İsrail üçlü toplantısı düzenlenecek.

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