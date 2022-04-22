Filistinli genç oruçluyken aldığı yaralar sonucu şehit oldu

Filistin medyasına göre Cenin'in batısındaki Al-Yamoun kasabasından 21 yaşındaki Lütfi İbrahim Labadi'nin geçen hafta aldığı silah yaralarından dolayı bu sabah şehit oldu.

Lütfi İbrahim Labadi, geçtiğimiz hafta işgalci Siyonist rejimin Cenin baskınında açılan ateş sonucu ağır yaralanmış ve tedavi için hastaneye kaldırılmıştı.

İşgalci siyonistler bu mübarek Ramazan ayının başından bu yana Cenin başta olmak üzere birçok bölgede baskınlar düzenlemiş, bir çok Filistinliyi şehit edip yalamış, bazılarını da alıkoymuştu. (İLKHA)