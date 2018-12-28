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Filistinli Esma’nın hayali gerçekleşti

Akit’in gündeme taşıdığı “Esma’nın hayalleri” başlıklı haber üzerine harekete geçen Yüksek Öğretim Kurumu, Erzurum Atatürk Üniversitesi’nce Esma’nın üniversitelerinin İlahiyat Fakültesi’nde Arapça İlahiyat Bölümü’nde yabancı uyruklu sözleşmeli personel olarak istihdam edilmesi teklifini uygun gördü.

28 Aralık 2018 Cuma 13:49
Filistinli Esma’nın hayali gerçekleşti

RESUL EKREM ŞAHAN/ANKARA

Gazetemiz Akit’in geçtiğimiz gün 1. Sayfadan gündeme taşıdığı “Esma’nın hayalleri” başlıklı haber üzerine harekete geçen Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) toplanarak Esma’nın durumunu görüştü.

Gazetemizin haberini dikkate alan YÖK, Lübnan’daki Al Jinan Üniversitesinde 3 yıl önce Kuran Tefsiri üzerine ilk doktorasını tamamlayan Gazzeli Esma Yunus’un Türkiye’de ikinci doktorasını yapmak için yaptığı başvuruyu değerlendirdi.

Toplantıda Esma’nın, Erzurum Atatürk Üniversitesi’nce YÖK’e yapılan, üniversitelerinin İlahiyat Fakültesi’nde Arapça İlahiyat Bölümü’nde yabancı uyruklu sözleşmeli personel olarak istihdam edilmesi teklifi uygun görüldü.

YÖK tarafından gazetemize gönderilen açıklamada, “26.12.2018 tarihinde gerçekleştirilen YÖK Yürütme Kurulu Toplantısı’nda, haberinize konu olan Filistin uyruklu Gazzeli Esma Yunus hanımefendiye ilişkin daha önceden Erzurum Atatürk Üniversitesi’nce tarafımıza yapılan, üniversitelerinin İlahiyat Fakültesinde Arapça İlahiyat Bölümü’nde yabancı uyruklu sözleşmeli personel olarak istihdam edilmesi teklifi Başkanlığımızca uygun görülmüştür” bilgisi paylaşıldı.

 


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 13:49
  1. Erzurum Atatürk Üniversitesi
  2. Yüksek Öğretim Kurumu
  3. YÖK
  4. Al Jinan Üniversitesi

YORUM YAZ

  • emiremir22 dk önce
    BIZIM TURK INSANIDA YIRTINIP DURSUN NASIL BIR YERE GIRERIM DIYE,SIMDI BU KADAR OKUYAN VE EMEK VEREN BIR YURTTAS NEYINE AGLASIN
  • buratburat54 dk önce
    Şu bacımızın kardeşimizin temizliğine bak,islamın asaletine bak

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