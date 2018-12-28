Filistinli Esma’nın hayali gerçekleşti

RESUL EKREM ŞAHAN/ANKARA

Gazetemiz Akit’in geçtiğimiz gün 1. Sayfadan gündeme taşıdığı “Esma’nın hayalleri” başlıklı haber üzerine harekete geçen Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) toplanarak Esma’nın durumunu görüştü.

Gazetemizin haberini dikkate alan YÖK, Lübnan’daki Al Jinan Üniversitesinde 3 yıl önce Kuran Tefsiri üzerine ilk doktorasını tamamlayan Gazzeli Esma Yunus’un Türkiye’de ikinci doktorasını yapmak için yaptığı başvuruyu değerlendirdi.

Toplantıda Esma’nın, Erzurum Atatürk Üniversitesi’nce YÖK’e yapılan, üniversitelerinin İlahiyat Fakültesi’nde Arapça İlahiyat Bölümü’nde yabancı uyruklu sözleşmeli personel olarak istihdam edilmesi teklifi uygun görüldü.

YÖK tarafından gazetemize gönderilen açıklamada, “26.12.2018 tarihinde gerçekleştirilen YÖK Yürütme Kurulu Toplantısı’nda, haberinize konu olan Filistin uyruklu Gazzeli Esma Yunus hanımefendiye ilişkin daha önceden Erzurum Atatürk Üniversitesi’nce tarafımıza yapılan, üniversitelerinin İlahiyat Fakültesinde Arapça İlahiyat Bölümü’nde yabancı uyruklu sözleşmeli personel olarak istihdam edilmesi teklifi Başkanlığımızca uygun görülmüştür” bilgisi paylaşıldı.