Dünya

Filistinli esire tecavüzle yargılanıyorlar! İsrailli askerlerden 'utanmaz' beklenti

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Filistinli esire tecavüzle yargılanıyorlar! İsrailli askerlerden 'utanmaz' beklenti

İsrail’in Sde Teiman askeri hapishanesinde Filistinli bir esire tecavüz etmekle yargılanan askerler, mahkeme önünde yaptıkları açıklamada suçlarını inkar etmek yerine övünerek savundu. Sanıklar, “suçlanmak yerine teşekkür edilmeli” ifadelerini kullandı.

Gazze’de yürütülen operasyonlar sırasında gözaltına alınan bir Filistinliye cinsel saldırıda bulundukları gerekçesiyle yargılanan İsrailli askerler, Batı Kudüs’teki İsrail Yüksek Mahkemesi önünde yüzleri maskeli şekilde kameraların karşısına çıktı. Askerlerden biri, “Sessizlikten bıktım, bize teşekkür edilmesi gerekirken suçlanıyoruz” diyerek, işledikleri suçu savunmaya kalktı.

İsrail'de yayın yapan Kanal 7 televizyonunun haberine göre, Gazze'den alıkonan Filistinli esire tecavüzle yargılanan askerler Batı Kudüs’teki İsrail Yüksek Mahkemesi önünde yüzleri maskeli şekilde basın açıklaması yaptı. Kimliklerinin tanınmaması için yüzlerine maske geçiren askerlerden biri, "Bugün buradayım çünkü sessizlikten bıktım... Kucaklaşma yerine suçlamalarla ve teşekkür yerine sessizlikle karşılaştık." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar herhangi bir açıklamada bulunmalarına izin verilmediğini, bunun yerine kameralar önünde düzmece bir yargılamaya tabi tutulduklarını ileri süren sanık asker, "suçluların kim olduğuna çoktan karar verildiğini" iddia etti.

Yaptıklarıyla övündüler

Tecavüzle yargılanan İsrailli asker, yaptıklarını övünür bir dille anlatarak, "Kesinlikle susmayacağız, adalet ve ailelerimiz için mücadelemizi sürdüreceğiz. Belki bizi yıkmaya çalıştınız ancak bizim yüzlerce kişiden oluşan bir güç olduğumuzu unuttunuz." dedi.

Görüntülerini sızdıran askeri başsavcı gözaltında

İsrail'deki Sde Teiman askeri hapishanesinde Filistinli esire tecavüz görüntülerini basına sızdıran eski Askeri Başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi dün gece gözaltına alınmıştı.

Tel Aviv yönetimi, Sde Teiman hapishanesindeki tecavüz olayının faili askerleri cezalandırmak yerine, bu olayı ortaya çıkaran askeri başsavcıyı cezalandırıyor.

Görüntüleri basına sızdırdığı iddiasıyla aşırı sağcı İsrailli bakanların hedefindeki Başsavcı Tomer-Yerushalmi, baskılar nedeniyle geçen hafta istifa etmişti.

Tecavüz görüntülerinin sızdırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, Tomer-Yerushalmi'nin yanı sıra kimliği açıklanmayan bir İsrailli daha gözaltına alınmıştı.

Cinsel işkence görüntüleri yayınlanmıştı

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İsrail Askeri Savcılığının elinde askerlerin cinsel işkence yaparken Filistinli esirin etrafını sardığı ve gözaltı merkezindeki kameralardan saklamaya çalıştığı görüntüleri yayımlamıştı.

Sde Teiman gözaltı merkezinde geçen yıl Filistinli esire karşı kötü muamelede bulunan askerler hakkında "işkence, sapkınlık, vücut bütünlüğünü bozma girişimi" gibi suçlardan soruşturma başlatılmış, 9 askerin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Bu haberler üzerine Temmuz 2024'te aşırı sağcı bir grup, gözaltı merkezinin önünde toplanarak gösteri düzenlemişti.

Şüpheli askerlerin gözaltına alınacağı sırada, aralarında milletvekillerinin de bulunduğu aşırı sağcılar Sde Teiman askeri üssüne baskın gerçekleştirmişti.

Yargılanan İsrailli askerler hakkında hâlâ herhangi bir ceza açıklanmazken, Filistinli esire tecavüz görüntülerini basına sızdırdığı gerekçesiyle eski Askeri Başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi'nin gözaltına alındığı bildirilmişti.

