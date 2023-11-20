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Dünya Filistinli direnişçi gruplar barbarlar ordusunu püskürttü
Dünya

Filistinli direnişçi gruplar barbarlar ordusunu püskürttü

Yeniakit Publisher
2023-11-20 08:03:00 -
Filistinli direnişçi gruplar barbarlar ordusunu püskürttü

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ni 44 gündür havadan bombalamaya devam ederken, karada Filistinli gruplarla girilen çatışmalar sonucu daha önce ilerleme sağladığı Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile şehirdeki bazı noktalardan ayrıldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Gazze şehrinin güneyindeki El-Hadra ve Ez-Zeytun mahallesinden 3 kilometre batıya yönünde konum değiştirdi.

İsrail güçleri ayrıca, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesindeki Ebu Şerh Kavşağından, Gazze şehrinin merkezindeki Es-Saraya ile El-Cela Caddesi'ndeki Dubayt kavşaklarından geri çekildi.

İsrail askeri araçları da Tel el-Heva Mahallesinden ayrılarak Gazze şehrinin batısındaki Er-Reşid Caddesi'nde konuşlandı.

Saftavi, Ebu Şerh Kavşağı ve El-Kerame bölgeleri İsrail güçleri tarafından büyük oranda tahrip edildi.

Söz konusu geri çekilmeler, En-Nasr Mahallesi, Şifa Hastanesi çevresi, Es-Seraya bölgesi ile Gazze şehrinin güneyindeki Es-Sabra Mahallesi'nde Filistinli gruplarla yaşanan şiddetli çatışmaların ardından gerçekleşti.
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İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana 62'si Gazze içerisindeki çatışmalarda 6'sı da Lübnan sınırında olmak üzere 383 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde en az 5 bin 500'ü çocuk ve 3 bin 500'ü kadın olmak üzere 13 bin kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 214 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

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