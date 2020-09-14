Filistinli Devabişe ailesini katleden Yahudi yerleşimciye müebbet hapis cezası verildi

KUDÜS (AA) - İsrail mahkemesi, işgal altındaki Batı Şeria'da 2015'te Filistinli Devabişe ailesinin evini kundaklayarak biri bebek 3 kişinin ölümüne neden fanatik Yahudi yerleşimci hakkında üç kez müebbet hapis cezası verdi.

"Duma katliamı" olarak bilinen ve 18 aylık Ali Devabişe, baba Saad ile anne Riham'ın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan saldırıya ilişkin davada karar çıktı.

El-Lid (Lod) kentindeki mahkeme, Devabişe ailesine yapılan saldırının faillerinden Amiram Ben-Uliel isimli Yahudi yerleşimciye 3 kez müebbet hapis cezası verdi.

Saldırgan, cinayet ve kundaklamaya teşebbüs suçlarından da 20 yıl hapse mahkum edildi.

- Ne olmuştu?



Devabişe ailesinin Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki Duma beldesinde bulunan evi, 31 Temmuz 2015 sabahı fanatik Yahudi yerleşimciler tarafından ateşe verilmişti.



Olayda ailenin 18 aylık bebeği Ali Devabişe yanarak evde hayatını kaybetmiş, anne, baba ve 4 yaşındaki Ahmed ise ağır yaralanmıştı.



Filistin'de ve uluslararası toplumda büyük infiale yol açan saldırının ardından, baba Saad (31) ve anne Riham Devabişe (28) de tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirmiş, kundaklamadan tek sağ kurtulan kişi olan Ahmed ise vücudunun yüzde 60'ı yandığı için uzun süre hastanede tedavi görmüştü.

Belde sakinleri, saldırının 10'dan fazla Yahudi yerleşimci tarafından gerçekleştirildiğini söylese de davada tek sanık olarak Ben-Uliel kalmıştı.

