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Filistin'in tanınmasını sağlamıştı! O bakan istifa etti

2014 yılında Filistin'i bağımsız bir devlet tanınmasını sağlayan İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, istifa ettiğini açıkladı.

06 Eylül 2019 Cuma 17:30
Filistin'in tanınmasını sağlamıştı! O bakan istifa etti

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde, 5 yıllık görev yaptığı Dışişleri Bakanlığından istifa ettiğini, ailesine ve torunlarına daha fazla zaman ayırmak için böyle bir karar aldığını söyledi.

Son 5 yılda çok şey başardıklarını dile getiren Walsström, "Dış politikada en üst ligde görev yaptığımızı söyleyebilirim. Dünyada feminist bir dış politika başlatan ilk ülke bizdik." ifadelerini kullandı.

Filistin'in tanınmasını sağlamıştı

Wallström, daha önce ülkenin devlet televizyonu SVT'ye 5 yıllık icatlarını anlatan bir röportaj vererek, "Hükümet olarak Filistin'i 2014 yılında bağımsız bir devlet olarak tanıdığımız karardan gurur duyuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 17:30
  1. Margot Wallström

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