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Dünya Bir ülke daha Filistin'i devlet olarak tanıdı!
Dünya

Bir ülke daha Filistin'i devlet olarak tanıdı!

Yeniakit Publisher
2024-05-03 12:04:39 - 2024-05-03 12:04:39
Bir ülke daha Filistin'i devlet olarak tanıdı!

Karayip Ülkesi Trinidad ve Tobago, Filistin'i devlet olarak tanıdığını açıkladı. Yapılan açıklamada bu hareketin "kalıcı bir barış" elde edilmesine yardımcı olacağını söyledi.

Trinidad ve Tobago hükümeti, Filistin Devletini resmi olarak tanıdığını açıklayarak bu hareketin "kalıcı bir barış" elde edilmesine yardımcı olacağını söyledi.

Karayip ülkesi Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bir haber bülteni, hareketin "Filistin devleti konusunda büyüyen uluslararası fikir birliğini" güçlendirdiğini söyledi.

Açıklamada, "Filistin'in tanınması ahlaki ve adildir ve Trinidad ve Tobago'nun Filistin halkının meşru özlemlerini kabul ettiğini ve desteklediğini göstermektedir." ifadesi yer aldı.

Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Josep Borrell Pazartesi günü yaptığı açıklamada, birkaç AB ülkesinin Mayıs ayı sonuna kadar Filistin'i bağımsız bir devlet olarak tanımaya hazır olduğunu söyledi. Ülkeler henüz doğrulanmadı ancak İrlanda, İspanya, Belçika, Malta ve Slovenya'yı içerdiğine inanılıyor.

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