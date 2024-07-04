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Dünya Filistin'i desteklediği için ceza alan senatör bakın ne yaptı!
Dünya

Filistin'i desteklediği için ceza alan senatör bakın ne yaptı!

Yeniakit Publisher
2024-07-04 14:08:00 -
Filistin'i desteklediği için ceza alan senatör bakın ne yaptı!

Avustralya'nın ilk başörtülü senatörü olan Fatima Payman, Filistin'in devlet olarak tanınması için verilen önergeyi desteklediği için İşçi Partisi'nden uzaklaştırılmasının ardından partiden istifa ettiğini ve bağımsız olarak görevine devam edeceğini açıkladı.

Avustralya'nın ilk başörtülü senatörü olan Fatima Payman, Filistin'in devlet olarak tanınması için verilen önergeyi desteklediği için İşçi Partisi'nden uzaklaştırılmasının ardından partiden istifa ettiğini ve bağımsız olarak görevine devam edeceğini açıkladı.

ABC News'un haberine göre, Batı Avustralya eyaleti senatörü Payman, süresiz uzaklaştırılmasının ardından partisine ilişkin açıklama yaptı.

İşçi Partisi'nden istifa ettiğini bildiren Payman, görevine bağımsız olarak devam edeceğini kaydetti.

Payman, "İşçi Partisi'nin ilkelerine inanmaya devam ettiğini, ancak partide kalmasını sağlayacak hiçbir orta yol göremediğini" vurguladı.

Bir yandan büyük destek aldığını belirten Payman, "Öte yandan, parti kararlarına uymam için baskı görüyorum. Vicdanım bana başka seçenek bırakmıyor." dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yeşiller Partisi'nin, Filistin'in devlet olarak tanınmasına yönelik Senatoya sunduğu önergeye destek verdiği gün "İşçi partisindekilerin kendisinin yanına oturmak istemediklerini belli ettiğini" ifade eden Payman, kendisini cevap vermeye zorladıklarını kaydetti.

Payman'ın partisinden uzaklaştırılması

Avustralya'da Yeşiller Partisi tarafından Filistin'in devlet olarak tanınması için Parlamentoya sunulan önerge, 25 Haziran'da ikinci kez reddedilmişti.

2022'de göreve gelerek "ülkenin ilk başörtülü senatörü" ünvanını alan Payman, önergeye destek veren tek İşçi Partili senatör olmuş, verdiği destekten dolayı da temmuz başındaki parti meclisi toplantısına katılmaktan men edilmişti.

Parti, 30 Haziran'da Payman'ın grup toplantılarına katılma hakkının Avustralya Başbakanı ve İşçi Partisi lideri Anthony Albanese tarafından süresiz olarak askıya alındığını açıklamıştı.

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