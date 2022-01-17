Filistin'e destek veren Emma Watson'a Hollywood yıldızlarından destek

İsrailli yetkililerin hedefi haline gelen Emma Watson'a Artists for Palestine UK platformunda paylaşılan ortak bildirimle destek yağdı.

Aralarında Mark Ruffalo, Susan Sarandon, Peter Capaldi ve Charles Dance'in de bulunduğu ünlüler hem Filistin halkının yanında olduklarını hem de Watson'un paylaşımını yerinde bulduklarını şu sözlerle anlattı:

"Uluslararası hukuk çerçevesinde insan hakları için mücadele eden Filistinlilerle anlamlı dayanışmaya ve "Dayanışma bir eylemdir" ifadesine katılarak Emma Watson'ın yanındayız"

Emma Watson'dan Filistin'e destek!

Ramazan ayında İsrail'in Filistin'e yaptığı hain saldırılarını sert bir dille kınayan Bella Hadid, Gigi Hadid ve Dua Lipa gibi dünyaca ünlü yıldızların arasına Emma Watson'da katıldı.

Watson, paylaşımına "Dayanışma; çektiğimiz zorluklar aynı olduğu, acımız aynı olduğu ya da geleceğimiz aynı olduğu için değildir. Dayanışma; bağlılık ve çalışma gerektirir. Dayanışma; aynı duygulara sahip olmadığımızı, aynı hayatlar yaşamadığımızı ya da aynı bedenlerde olmadığımızı bilsek bile aynı ortak paydada olmaktır" sözlerini yazdı.

Efsane film serisi Harry Potter'da Hermione Granger karakterini oynayan Watson, bu sayede hafızalara kazındı. Watson'un karakteri filmde yer alan Gryffindor takımında yer alıyordu.

Filistin'i destekleyen paylaşımından rahatsız olan İsrail Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon, Gryffindor'a atıfta bulunarak Watson'ı hedef gösteren bir paylaşımda bulundu.