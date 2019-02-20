Filistin'den ödeneklerdeki kesintiye karşı boykot çağrısı

RAMALLAH (AA) - MUHAMMED HABİSA - İsrail yönetiminin, Filistin hükümeti adına topladığı vergilerden 139 milyon dolar ödeneği kesmesine karşı Filistin tüketicileri koruma dernekleri halkı ticari anlamda İsrail'i boykot etmeye çağırıyor.

İsrail yönetimi pazar günü Filistinli tutuklu ve şehit ailelerine ayrılan 139 milyon dolar tutarındaki ödeneğin kesilmesine karar vermişti. Bunun üzerine Filistinlilerin İsrail'i boykot çağrıları artıyor.

Ekonomi alanındaki yetkili isimler, İsrail'in, ödeneği kesmesiyle yerel ekonomide krizin beklendiğine dikkati çekerek, Filistin ekonomi çarkının dönmesini sekteye uğratacağını ifade ediyor.

Öte yandan İsrail, Filistin'in en büyük ticaret ortağı olarak görülüyor. İsrail'le Filistin arasında 2017'de 4,15 milyar dolarlık ticaret yapıldı. Ayrıca aynı yıl İsrail'den 3,28 milyar dolarlık ithalat ve Filistin'den ise 875 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Filistin, elektriğin yüzde 93'ünü, içme suyunun yüzde 85'ini, yakıt ve evsel gazın ise yüzde 100'ünü İsrail'den ithal ediyor.

- Kesintiyle 135 bin kişinin maaşı ödenemeyecek

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Üyesi Ahmed Mecdelani, kararın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin yönetiminin kesintiye uğramış ödeneği kabul etmeyeceğini söylemişti.

İsrail'in kesmiş olduğu ödenek, Filistin gelirinin yaklaşık yüzde 60'ını oluşturuyor. Filistin, bu kesintiyle 135 bin çalışanının maaşını ödeyemeyecek ve kurumlara karşı yükümlülüklerini yerine getiremeyecek.

Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, İsrail yönetiminin kararının ardından sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, Filistinli tutuklular ile şehit ailelerine ayrılan 139 milyon doları kesme kararının, ülkenin istikrarını tehlikeye sokacağını belirtmişti.

Filistinliler, İsrail ürünlerini boykot çağrılarını 2000'li yılların başında da yapmış, ancak resmi bir adım atılmaması nedeniyle boykot birkaç aydan fazla sürmemişti.

Öte yandan Filistin hükümeti ve El Fetih Hareketi tarafından kabul edilen resmi boykot kampanyaları geçen yıl Aralık ayı başında yeniden başlatıldı.

Geçen yıl Aralık ayında Filistin, İsrail makamlarının Batı Şeria'dan sebze ve meyve ithalatını durdurma kararına aynıyla karşılık vererek İsrail'den meyve, sebze ve kanatlı hayvan ithalatını durdurduğunu belirtmişti.

- İsrail'in kestiği ödenek



İsrail yönetimi, pazar günü, Filistin yönetimi adına topladığı vergilerin 139 milyon dolarlık kısmının kesilmesine karar vermişti.



Yedioth Ahronoth gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde, İsrail güvenlik kabinesinin, İsrail'in, Filistin yönetimi adına topladığı vergilerden 502 milyon 697 bin şikelin (139 milyon dolar) kesilmesini öngören yasayı onayladığı belirtilmişti.



Kesilecek meblağın, tutuklu ve şehitlerin yakınlarına ayrılan ödeneğe tekabül ettiği kaydedilen haberde, İsrail Maliye Bakanı Moşe Kahlon'un, "kararın hemen uygulamaya konulması" talimatını verdiği dile getirilmişti.

İsrail'in, Filistin Maliye Bakanlığı adına topladığı vergi aylık ortalama 700 milyon şikeli (188 milyon dolar) buluyor. İsrail, vergileri tahsil etme bedeli olarak yüzde üçlük kısmı kesiyor.

Binyamin Netanyahu, 10 Şubat'ta haftalık olağan kabine toplantısında yaptığı konuşmada, İsrail'in tahsil ettiği Filistin'e ait vergilerden, Filistin hükümetinin, tutuklu ve şehit ailelerine ödediği maaşa denk gelen kısmın kesilmesini öngören yasanın uygulanmasının bu hafta Güvenlik Kabinesinde görüşüleceğini duyurmuştu.



İsrail ile FKÖ arasında 1994’te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince İsrail yönetimi, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistinliler adına topladığı yıllık 2 milyar dolar vergiyi Filistin hazinesine aktarıyor. Filistin hükümeti ise bu vergilerden İsrail hapishanelerindeki tutuklular ile şehit edilenlerin ailelerine sembolik maaş tahsis ediyor.