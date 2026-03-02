  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran'dan ABD ve İsrail'e gözdağı Mansure Hüceste Bakırzade de hayatını kaybetti Savaşın soğuk yüzü: İran Katar'daki tesisleri vurdu! Avrupa doğal gaza yüzde 40 zam yaptı ABD Genelkurmay Başkanı'ndan itiraf! Kayıp sayımız artacak Tarihi anlaşma: Hindistan ve Kanada 2,6 milyar dolarlık uranyum için el sıkıştı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’ndan çok konuşulacak İran açıklaması Ankara-Amman hattında kritik zirve! Bakan Fidan ve Safadi ateş çemberini görüştü İran'dan ABD'ye misilleme! Bakmayın sıradan bir tanker gibi göründüğüne ABD Savunma Bakanı canlı yayında açıkladı: İran’da rejim değişti! Sıra İran halkında... "Pişman edeceğiz" dedi ve ekledi: ABD'nin aksine biz hazırız
Gündem Filistin'den Lübnan'a tam destek! Abbas "egemenlik ihlal edilemez" dedi
Gündem

Filistin'den Lübnan'a tam destek! Abbas "egemenlik ihlal edilemez" dedi

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Filistin'den Lübnan'a tam destek! Abbas "egemenlik ihlal edilemez" dedi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Siyonist İsrail'in vahşi saldırıları altında inleyen Lübnan'a destek mesajı gönderdi. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Abbas, Lübnan halkının yanında olduklarını belirterek işgalci gücün saldırılarını sert bir dille kınadı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Lübnan'ın "çıkarlarını elde etme ve güvenliğini koruma yolunda attığı her adımı" desteklediklerini bildirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Abbas, "Filistin Devleti'nin Lübnan'a ve halkına desteğini, ülkenin tüm toprakları üzerindeki egemenliğini ve maruz kaldığı saldırıların kabul edilemez bulduğunu" teyit etti.

Abbas, Lübnan'ın çıkarlarını ve güvenliğini korumaya yönelik atılan adımlara destek verdiklerini belirterek, "iki ülke ve halklarını birbirine bağlayan tarihi ilişkilerin derinliğini" vurguladı.

Abbas-Avn görüşmesi, Lübnan hükümetinin Hizbullah'ın güvenlik ve askeri faaliyetlerini yasaklayarak çalışmalarını siyasi alanla sınırlandırma kararının ardından geldi.

 

Öte yandan İsrail, Hizbullah'a karşı günlerce sürmesi beklenen bir "saldırı savaşı" başlattığını açıklamıştı.

Lübnan Afet Yönetim Birimi'nin yayımladığı rapora göre, İsrail'in hava saldırıları Beyrut'un güney banliyöleri ile Lübnan'ın güneyini hedef aldı.

Saldırılarda 52 kişi hayatını kaybetti, 154 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'te başlattığı ve Eylül 2024'te tam ölçekli savaşa dönüşen Lübnan saldırılarında 4 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

İsrail'in, Lübnan ile Kasım 2024'ten bu yana yürürlükte bulunan ateşkesi neredeyse her gün ihlal ediyor, bu ihlaller de çok sayıda can kaybı ve yaralanmaya yol açıyor.

ABD'de Filistin sempatisi tarihi rekor kırdı!
ABD'de Filistin sempatisi tarihi rekor kırdı!

Dünya

ABD'de Filistin sempatisi tarihi rekor kırdı!

Filistin Film Günleri tüm Türkiye’de başlıyor
Filistin Film Günleri tüm Türkiye’de başlıyor

Kültür - Sanat

Filistin Film Günleri tüm Türkiye’de başlıyor

Ne Filistin ne İran ne Suriye! İsrail bu kez o ülkeyi vurdu
Ne Filistin ne İran ne Suriye! İsrail bu kez o ülkeyi vurdu

Gündem

Ne Filistin ne İran ne Suriye! İsrail bu kez o ülkeyi vurdu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23