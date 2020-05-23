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Dünya

Filistin'den koronavirüs ile ilgili acı haber geldi! İlk kez bildirdiler

Filistin'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm haberi bildirildi. Ölen kişinin Gazze'ye yurt dışından gelen yaşlı bir kadın olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 17:30:00 -
Filistin'den koronavirüs ile ilgili acı haber geldi! İlk kez bildirdiler

Gazze'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.

Gazze'deki sağlık bakanlığı yaptığı açıklamada, Gazze'de Covid-19 nedeniyle ilk can kaybının yaşandığını, hastanın yurt dışından Gazze'ye gelen 77 yaşında bir kadın olduğunu duyurdu.

Açıklamada, hayatını kaybeden hastanın kronik hastalıklara sahip olduğu belirtildi.

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