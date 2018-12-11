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Filistin'den israil'e çok sert açıklama: Tüm sınırları aştı

Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail güçlerinin işgal altındaki Filistin topraklarında saldırı ve baskınlara devam etmesi durumunda 'çok önemli kararlar' alacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, “İsrail’in bu uygulamaları tüm sınırları aşmıştır ve bundan sonra suskun kalınamayacak ihlallerdir. Bu baskınlar daha önce imzalanan tüm sözleşmelerin açık bir ihlalidir.”ifadeleri kullanıldı.

11 Aralık 2018 Salı 01:24
Filistin'den israil'e çok sert açıklama: Tüm sınırları aştı

Filistin Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail’in tehlikeli gerilimine yönelik sorumluluğunu yüklenmesi için başta Arap ülkeleri olmak üzere uluslararası taraflarla acil telefon görüşmeleri gerçekleştirecek.” ifadelerine yer verildi.

İsrail’in yükselttiği gerilimin, işgal altındaki Filistin kentlerinde sürekli baskın düzenlemesi, Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik suçlara karışması ve kutsal mekanların hürmetinin ihlal edilmesi gibi durumlar olduğu belirtilen açıklamada, bunlara tepki gösterildi.

Açıklamada, İsrail’in devam eden baskınlarının kabul edilemez olduğu vurgulanarak, “İsrail’in bu uygulamaları tüm sınırları aşmıştır ve bundan sonra suskun kalınamayacak ihlallerdir. Bu baskınlar daha önce imzalanan tüm sözleşmelerin açık bir ihlalidir.” ifadesi kullanıldı.

Filistin Devlet Başkanlığının durumları son haliyle değerlendireceğine dikkat çekilen açıklamada, Filistin halkını koruyacak ve yararına hizmet edecek gerekli kararların alınacağı belirtildi fakat ayrıntı verilmedi.

İsrail güçleri ev ve dükkanlara baskınlar düzenlemişti

İsrail güçleri, bugün işgal altındaki BatıŞeria’nın  Ramallah kentinde Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunmuş ve kentin bazı giriş çıkışlarını kapatmıştı. Ayrıca kentte birçok ev ve dükkanlara baskın düzenleyen İsrail askerleri, Filistinlilerin birçok cihazına el koymuştu.

Son olarak akşam saatlerinde İsrail güçlerinin Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın Ramallah’taki genel merkezine düzenlediği baskın sırasında ajans binasına göz yaşartıcı gaz atmıştı.

 

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 01:24
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