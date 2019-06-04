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Filistin’den ABD’ye sert tepki!

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, ABD’ye sert tepki gösterdi. Rudeyne "Kushner'in açıklamaları İslam ve Arap ümmetini, Filistin halkını ciddiye almamak ve kışkırtmak anlamına geliyor." dedi.

04 Haziran 2019 Salı 10:46
Filistin’den ABD’ye sert tepki!

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanıJared Kushner'in Filistin halkının kendi kendini yönetebilme gücüne duyduğu şüphe ve bu yöndeki açıklamaların kabul edilemez olduğunu belirtti.

Sözcü Ebu Rudeyne açıklamasında, "Kushner'in açıklamaları İslam ve Arap ümmetini, Filistin halkını ciddiye almamak ve kışkırtmak anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

"Kendi geleceğini belirleyecek olan Filistin halkıdır ve çağdaş Filistin devletini kurmaya başkalarından daha muktedirdir" diyen Ebu Rudeyne, işgalden kurtulmak için başkalarının tanıklığını beklemediklerini kaydetti.

Ebu Rudeyne, Kushner'in Filistinlilerin kendi kendini yönetebilme gücüne duyduğu şüphe ve bu yöndeki açıklamalarının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Kushner pazartesi günü yaptığı açıklamada, Filistinlilerin kendi geleceklerini belirleme haklarının olduğunu ancak kendilerini yönetmeye güçlerinin olduğu konusunda şüpheler taşıdığını vurgulamıştı.

Amerikan HBO televizyon kanalına röportaj veren Kushner, Filistin topraklarının bir devlet idaresinde geçmeden önce, orada tüm dinlere karşı hoşgörü, basın özgürlüğünün olması ve Filistinlilerin adil bir yargı sistemine sahip olması gerektiği şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 10:46
  1. donald trump
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