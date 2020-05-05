  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Filistin'de OHAL'i uzatma kararı alındı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, koronavirüsle mücadele kapsamında olağanüstü halin (OHAL) bir ay daha uzattı.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 03:07:00 -
Filistin'de OHAL'i uzatma kararı alındı

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas tarafından çıkarılan kararnameyle OHAL'in 5 Mayıs'tan başlamak üzere 30 gün daha uzatılması kararlaştırıldı.

Söz konusu kararnameyle Filistin'de OHAL 3. defa uzatılmış oldu.

Filistin hükümeti Kovid-19 nedeniyle 6 Mart'ta, ay sonuna dek uygulanmak üzere OHAL ilan etmiş, Filistin Devlet Başkanı Abbas da 3 Nisan’da OHAL’in bir ay daha uzatılmasına karar vermişti.

Kovid-19 vaka sayısı arttı

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle tarafından yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Kudüs ve Batı Şeria'da 10 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylelikle Kudüs'teki vaka sayısı 170'e, Batı Şeria ve Gazze'de ise 362'ye yükselmiş oldu.

Öte yandan Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde yaptığı konuşmada, salgının önüne geçebilmek için vatandaşlara alınan tedbirlere uyma çağrısı yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı