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Aktüel Filistin'de Kovid-19 vaka sayısı 50 bine yaklaştı
Aktüel

Filistin'de Kovid-19 vaka sayısı 50 bine yaklaştı

Yeniakit Publisher
2020-09-28 16:00:33 -
Filistin'de Kovid-19 vaka sayısı 50 bine yaklaştı

KUDÜS (AA) - Filistin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 353'e, vaka sayısı da 49 bin 695’e yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2'si Doğu Kudüs'te, 8'i Batı Şeria'da olmak üzere Kovid-19 teşhisi konulan 10 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 353'e çıktı.

Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi dahil İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında 503 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 49 bin 695 oldu.

İyileşen hasta sayısının ise 39 bin 386'ya ulaştığı Filistin'de, vaka sayılarındaki hızlı artış dikkati çekiyor.

- Filistin'de ikinci dalga

Kovid-19 salgınında ilk dalganın nisan ayında yaşandığı Filistin'de, ikinci dalga daha sert geçiyor.

İlk dalgada tespit edilen en yüksek günlük vaka 39 olurken, bu sayı ikinci dalgada 1000'e yaklaştı.

Ülkede mayıs ayında 43'e kadar düşen aktif vaka sayısı da son günlerdeki artışla 10 bini aştı.

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