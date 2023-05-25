Filistin'de İsrail'e casusluk yapan üç kişiye idam cezası

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı yaptığı çalışmalar sonucu İşgalci İsrail İstihbaratı ile çalışan şebekenin çökertildiğini duyurdu. Yakalanan üç kişinin direnişçilerin şehadetine sebep olan saldırılarda İşgal İsrail'e bilgi verdikleri saptandı.

Gazze'de işgalcilere casusluk yapan üç kişiye idam cezası

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı yaptığı çalışmalar sonucu İşgalci İsrail İstihbaratı ile çalışan şebekenin çökertildiğini duyurdu. Yakalanan üç kişinin direnişçilerin şehadetine sebep olan saldırılarda İşgal İsrail'e bilgi verdikleri saptandı.



Gazze'deki Askeri Yargı Konseyi'ne bağlı askeri mahkemeler dün (23 Mayıs Salı), İsrail işgal rejimi yararına casusluk yapan üç kişiye, haklarında açılan davalarda idam cezaları verdi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı yapıtığı açıklamada, ihanet şebekesi işgal istihbaratıyla bağlantılı olup ve direnişçiler, ikamet yerleri, çalışmalarının çoğu, roket atış yerleri ve demirci atölyeleri hakkında kendilerinden istenen tüm bilgileri sağlayıp ve bu da birkaç yerin hedef alınmasına, direnişçilerin şehid edilmesine ve diğerlerinin yaralanmasına neden oldukları tespit edilmiştir.

Askeri yargı tarafından yapılan açıklamada söz konusu üç kişiye, 1979 tarihli Filistin Devrim Cezalar Kanunu'nun 131. maddesine göre, düşman yabancı güç lehine istihbarat hizmetinde bulunma suçundan idam cezası verildiği belirtildi.

Mahkum edilen üç suçludan ikisinin Yüksek Askeri Mahkeme'den çıkan nihai karara binaen asılarak, bir kişinin de Temyiz Mahkemesi'nden çıkan karar gereğince vurularak idam edilmesi suretiyle cezalarının infaz edileceği belirtildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Askeri Temyiz Mahkemesi ile Daimi Askeri Mahkeme'nin dün düzenlediği duruşmalarda ayrıca işgal rejimi yararına casusluktan ve uyuşturucu ticaretinden haklarında dava açılmış muhtelif kişiler hakkında birkaç aylık hapisle müebbet hapis arasında değişen, farklı sürelerle hapis cezaları verildiği belirtildi.