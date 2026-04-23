Filistin’de Erdoğan Sevgisi: Fatih Erbakan’a zor soru

Videoda, Osmanoğlu Yardımlaşma Derneği’nin destekleriyle yenilenen veya yardım ulaştırılan Gazze Hamidiye Okulu olduğu anlaşılan sınıflarda, Erdoğan’ın ve II. Abdülhamid’in bir arada olduğu tabloların duvara asıldığı anlar yer alıyor. Görüntülerde dikkat çeken diğer detaylar ise şöyle:

Dernek Faaliyetleri: Kamu yararına çalışan dernek görevlilerinin çocuklara yemek ve yardım paketleri dağıttığı, çocukların bu yardımlardan dolayı mutlu olduğu kameraya yansıyor.

Günün Anlamı: Paylaşılan bir dövizde "22 Nisan 2026" tarihi görülürken, videonun yayılma hızı 23 Nisan Çocuk Bayramı ile birleşince anlamlı bir mesaj ortaya çıkıyor.

Fatih Erbakan’a "Zor Soru" "İhanet Edenin Resmi Asılır mı?"

Haber merkezimize ulaşan görüntüler sonrası siyasi kulislerde şu soru gündeme geldi:

"Eğer iddia edildiği gibi Erdoğan İsrail’e yardım etseydi, Filistin halkı ve okuldaki yöneticiler kendilerine ihanet eden bir liderin fotoğrafını sınıflarının başköşesine asar mıydı?"

Görüntüler, Filistin halkının Türkiye’ye ve Erdoğan’a olan güveninin, yapılan spekülasyonlardan çok daha güçlü olduğunu bir kez daha kanıtlar nitelikte.