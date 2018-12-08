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Filistin ve Fransa arasında anlaşma!

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, iki ülke arasında eğitim, bütçe, sivil savunma, çevre, su, özel sektör gelişimi gibi alanlarda anlaşmalar imzaladı. Yapılan açıklamada Le Drian, bağımsız Filistin kurumunu desteklediklerini ifade etti.

08 Aralık 2018 Cumartesi 09:13
Filistin ve Fransa arasında anlaşma!

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, iki ülke arasında çeşitli alanlarda anlaşmalar imzaladı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, resmi temasları kapsamında Fransa'nın başkenti Paris'i ziyaret eden Maliki, Fransız mevkidaşı Le Drian ile bir araya geldi.

İkilinin görüşmede, eğitim, bütçe, ademi merkeziyetçi işbirliği, yerel yönetişim, sivil savunma, çevre, su, özel sektör gelişimi ve tarım alanlarında anlaşmalar imzaladığı ifade edildi.

Açıklamaya göre, Le Drian, ülkesinin iki devletli çözüme bağlı olduğunu belirterek Kudüs'ün iki devletin de başkenti olduğu, tanınır ve güvenli sınırlarda yaşanabilir, bağımsız Filistin devletinin kurumlarına da destek vermeye bağlı olduklarını kaydetti.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 09:13
  1. Filistin
  2. Kudüs
  3. Fransa
  4. Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki
  5. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian
  6. eğitim
  7. bütçe
  8. ademi merkeziyetçi işbirliği
  9. yerel yönetişim
  10. sivil savunma
  11. çevre
  12. su
  13. özel sektör gelişimi
  14. tarım
  15. bağımsız Filistin
  16. bağımsız Filistin devleti

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