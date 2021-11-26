Filistin sırtından bıçaklanıyor

İslami Cihad Hareketi, İsrail'in herhangi bir Arap ve İslam ülkesi tarafından kabul edilmesinin Filistin halkını sırtından bıçaklamak anlamına geldiğini söyledi. Konuyla ilgili yayınladığı bildiride İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz’ın Fas ziyaretini ve İsrail rejimiyle Fas arasında askeri işbirliği anlaşmaları imzalanmasını kınayan İslami Cihad, Fas’ta veya herhangi bir Arap ülkesinde "İsrail rejimiyle ittifak yapmanın ve İsrail rejimi yetkililerini kabul etmenin Filistin halkına ve topraklarına saldırılarını sürdüren, Mescid-i Aksa’yı hedef alan rejimin düşmanlığını teşvik etmek olduğunu" ifade etti. "Tel Aviv rejiminin bu tür ziyaretleri ve ilişkilerin normalleştirilmesini Filistin topraklarındaki işgalini meşru göstermek için kullandığını" kaydeden İslami Cihad, Fas halkından ziyarete karşı sesini yükseltmesini ve ülkesinin İsrail ile ittifakına son vererek imzalanan askeri işbirliği anlaşmalarının iptalini talep etmesini istedi. Bildiride ayrıca, “Bu tür ziyaretler kesinlikle katilleri aklayamayacak ve ellerine bulaşan Filistinli çocukların ve masumların kanını silemeyecek. İşledikleri cinayetler işgalcilerin peşini bırakmayacak” ifadelerine yer verildi.