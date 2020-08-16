Filistin Müftüsü'nden Mescid-i Aksa fetvası: Bu kanalla haram

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, işgalci İsrail ile imzalanan normalleşme anlaşması doğrultusunda Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirilecek ziyaretlerin haram olduğunu ifade etti.

"Mescid-i Aksa'da namaz kılmak, Filistin'in yanında yer alanlara açık"

Şeyh Hüseyin, Mescid-i Aksa'da namaz kılmanın, İsrail'le normalleşme anlaşması imzalayanlara ve bu vesile ile ABD'nin Yüzyılın Anlaşması Planı'nı uygulamaya koyanlara değil Filistin'in yanında yer alanlara açık olduğunu bildirdi.

Daha önceki fetvalarında, Yüzyılın Anlaşması'nın haram olduğunu söylediğini anımsatan Şeyh Hüseyin, normalleşme anlaşmasının da bu planın bir parçası olduğunu ve bunun aracılığı ile buraya yapılacak ziyaretlerin geçersiz, yasak ve haram olduğunu belirtti.

"Dürüstseniz buradaki işgali sonlandırın"

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Hüseyin, Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmeyi ve orada namaz kılmayı isteyenlere, eğer bu isteklerinde dürüst iseler, "buradaki işgali sonlandırma" çağrısında bulundu.

Şeyh Hüseyin, anlaşma kanalı ile gerçekleştirilecek ziyaretlerin, Filistin'in başkenti Kudüs'ü sözde İsrail'in başkenti olarak kabul eden "Yüzyılın Anlaşması" planını hayata geçirme anlamı taşıdığı için haram olduğunu bildirdi.

"Gerçek vesayet Mescidi savunanlara ait"

Kudüs ve Filistin Müftüsü, hiç kimsenin şüpheli anlaşmalar kanalı ile Mescid-i Aksa'ya vasi olamayacağını, gerçek vesayetin Mescidi savunanlara ve Ürdün'e ait olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos tarihinde terör devleti İsrail ve Arap ülkelerinin yüz karası Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı. İşgal devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu da Trump'ın ifadelerini alıntılayarak, bunun tarihi bir gün olduğunu ileri sürmüştü.

Ürdün, 1994 yılında İsrail'le imzaladığı Vadi Araba Antlaşması gereği Filistin'in başkenti Kudüs'teki dini işlerden sorumlu ülke olarak kabul ediliyor. Yine 2013 yılında Ürdün Kralı Abdullah ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında imzalanan antlaşmaya göre Ürdün'ün Kudüs ve oradaki kutsal mekanların savunulması ve vesayet hakkı bulunuyor.