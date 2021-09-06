  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İran’dan Afganistan açıklaması: Seçimlere dayalı sistem kurulmalı
İzmir’de dereye düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Karadağlılar arasında kilise gerilimi: Ortodokslar birbirine girdi!
Fransa'dan Gine'deki darbeye ilişkin açıklama
Dünya Filistin: Mescid-i Aksa'yı Yahudi baskınlarından korumak için Arap devletleri ile koordinasyon çabaları sürüyor
Dünya

Filistin: Mescid-i Aksa'yı Yahudi baskınlarından korumak için Arap devletleri ile koordinasyon çabaları sürüyor

Filistin, Yahudi yerleşimci grupların baskın çağrılarının ardından Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın korunmasını talep etmek için başta Ürdün olmak üzere Arap ülkeleriyle koordinasyon çabalarının devam ettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 07:48:00 -
Filistin: Mescid-i Aksa'yı Yahudi baskınlarından korumak için Arap devletleri ile koordinasyon çabaları sürüyor

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başta Ürdün olmak üzere Arap ülkeleri ile Mescid-i Aksa, Kudüs ve kutsal mekanlara koruma talep etmek için koordinasyonun sürdüğünü açıkladı.

Fanatik Yahudi gruplar bir süredir, yarın başlayıp 27 Eylül'e kadar aralıklarla devam edecek bayramlarda yerleşimcilere gruplar halinde Mescid-i Aksa'ya baskın yapmaları çağrısında bulunuyor.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay