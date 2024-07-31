Filistin medyası soruyor: Haniye, Tahran'ın göbeğinde şehit edilirken İran neredeydi?

Hamas lideri İsmail Haniye İran'ın başkentinde, Tahran'ın göbeğinde siyonist bir saldırı sonucu şehit oldu. Haniye'nin Pezeşkiyan'la yaptığı son görüşmenin görüntüleri ortaya çıkarken akıllara "İran Haniye'yi neden koruyamadı?" sorusu geldi. Filistin medyası da "İran neredeydi? Operasyon nasıl gerçekleştirildi?" sorularını yöneltti yöneltti. Öte yandan Hamas, İsrail'den intikam alacaklarını duyurdu.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu şehit oldu. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada Haniye'ye suikastta İsrail parmağı olduğuna işaret edildi ve "İkametgahında siyonistlerin hain saldırısı sonucu hayatını kaybetti" denildi. Üst düzey Hamas üyesi de "Bu cezasız kalmayacak" diyerek intikam alacaklarını ilan etti.

NEDEN TAHRAN'DAYDI?

Haniye'nin İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın göreve başlama töreni için İran'da bulunduğu daha sonrasıda Tahran'daki konutunda uğradığı suikast sonucu şehadete ulaştığı öğrenildi.

FİLİSTİN MEDYASI: İRAN NEDEN HANİYE'Yİ KORUMADI?

Filistin'de yayın yapan Gaza Now isimli haber portalı ise Haniye'nin şehit olması sonrası İran neden Haniye'yi korumadı? İran neredeydi? Operasyon nasıl gerçekleştirildi? sorularını yöneltti.

SON GÖRÜNTÜLERİ

Öte yandan Tahran'ın göbeğinde şehit edilen Haniye'nin Pezeşkiyan'la yaptığı son görüşmenin görüntüleri de ortaya çıktı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İşte Haniye'nin İran'daki yemin töreninden objektiflere yansıyan son kareleri