Filistin kefiyesiyle tavaf yapan AK Partili Hasan Turan gözaltına alındı! Suud yönetiminden siyonist tavır

Hac farizasını yerine getirmek üzere bulunduğu Kâbe’de Gazze’deki soykırıma dikkat çekmek amacıyla Filistin kefiyesiyle tavaf yapan AK Parti İstanbul Milletvekili, TBMM İdare Amiri ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan’a Suudi polisinden engelleme geldi.

Gözaltına almak istediler

Akit’in edindiği bilgiye göre, Filistin kefiyesi ile tavaf yapan Turan, önce sivil polis tarafından tavaftan çıkarılmak istendi. Tavaftan çıkmayı reddeden Turan, boynundaki kefiyeyi çıkarmasını isteyen polislerin bu talebini reddedince, yakında bulunan karakola götürülerek gözaltına alınmak istendi. Türkiye’nin Suudi Arabistan Büyükelçiliği ve Dışişleri’nin devreye girmesiyle kriz büyümeden Hasan Turan serbest bırakıldı.

Suudi polisinin, siyonist İsrail’in Gazze’de Müslümanlara yönelik soykırımını sürdürdüğü bir dönemde, Filistin kefiyesinin kutsal mekanlara girişini önlemeye yönelik tutumu, binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından protesto edilirken, Suudi Arabistan’ın durduğu yeri de ortaya koymuş oldu.

Sosyal medya kullanıcıları da “Suudi polisi Siyonistlerin jandarmalığına soyunmuş, yazıklar olsun!”, “Hac, Müslümanların bir araya gelerek sorunlarını tartıştığı bir zamandır. Bu zamanda Filistin sorununu gündeme getiremeyeceksek ne zaman gündeme getireceğiz?” şeklindeki paylaşımlarla tepkilerini dile getirdiler.

Mekke bile özgür değil

Yaşanan üzücü durumu Akit’e değerlendiren Ankara Filistin Dayanışma Platformu Sözcüsü, Şehir ve Medeniyet Derneği Başkanı Aziz Oğuzhan Karaman, “Hac için Mekke’ye gelen Müslümanlar aynı zamanda yeryüzünde Müslümanların dertleriyle dertlenmeyi, sorunlarına çözüm bulmaları için çaba göstermeleri, İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırıma karşı tüm Müslümanların birlik olması beklenirken, Suudi yönetiminin Filistin bayrağı, kefiye ile tavaf yapmaya bile izin vermemesi kabul edilemez. Suudi yönetimini İsrail’i sevindiren bu yaklaşımından bir an önce vazgeçmeye çağırıyoruz. Bırakın Filistin’i desteklemeyi, siyonistleri kızdıracak hiçbir eyleme ve davranışa izin vermiyorlar. Bu durum bir kez daha gösterdi ki Mekke’nin de özgürleşmesi gerekiyor” dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı da, Suudi polisinin tutumuna tepki gösterdiği paylaşımında; “Çoğu bebek 50 bin insanın katledildiği bir süreçte bu tip nobran yaklaşım ihtiyacımız olan birlik ve beraberliğe asla engel olamayacak olsa da bir Müslüman olarak üzüntü verici!” diye yazdı.

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