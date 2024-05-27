Filistin katliamı Kanadalı öğrencileri ayağa kaldırdı: Üniversitelerde Filistin eylemleri... Yerden yere vurdular

Kanada'nın başkenti Ottava'da bulunan Ottawa Üniversitesi öğrencileri, Filistin'e desteklerini göstermek amacıyla kampüste bir araya geldi ve Gazze ile dayanışmalarını ifade etmek için kamp kurdu.

Öğrenci grupları, Filistin'deki insan hakları ihlallerine dikkat çekmek ve Filistin halkının yaşadığı zorluklara karşı duyarlılık oluşturmak için bir etkinlik düzenledi. Kamp alanında, Filistin bayrakları ve dayanışma mesajları asılı çadırlar kuruldu.

Öğrenciler, barışçıl bir şekilde bir araya gelerek Filistinli kardeşlerine desteklerini gösterirken, aynı zamanda Filistin'deki yaşam koşullarına dikkat çekmek ve uluslararası toplumu bu konuda harekete geçmeye çağırmak için çaba sarf ettiler.

Ottawa Üniversitesi öğrencileri, barış ve adalet için seslerini yükselterek, Filistin halkının yanında olduklarını gösterdiler.

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