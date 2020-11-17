  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Filistin, İsrail'le güvenlik iş birliğine yeniden başlayacağını duyurdu
Aktüel

Filistin, İsrail'le güvenlik iş birliğine yeniden başlayacağını duyurdu

Yeniakit Publisher
2020-11-17 22:31:44 -
Filistin, İsrail'le güvenlik iş birliğine yeniden başlayacağını duyurdu

RAMALLAH (AA) - Filistin yönetimi, İsrail'le güvenlik iş birliğine yeniden başlayacağını açıkladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin Sivil İşler Bakanı Hüseyin eş-Şeyh yaptığı açıklamada, İsrail ile ilişkilerin 19 Mayıs'tan önceki haline döneceğini belirtti.

Şeyh, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın İsrail'le imzalanan anlaşmalara bağlılık konusunda gerçekleştirdiği uluslararası temaslar ışığında ve İsrail'in buna bağlılığını teyit eden resmi yazılı ve sözlü mesajlarına dayanarak, İsrail'le ilişki sürecinin 19 Mayıs 2020'den önce olduğu gibi sürdürüleceğini ifade etti.

Filistinli Bakan, uygulamanın başlangıç tarihine ilişkin ise bilgi vermedi.

Öte yandan Filistin hükümetinden isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, İsrail'le ilişkilerin yeniden başlamasının, Tel Aviv'in Filistin hazinesine ödemesi gereken fonların transferine yeniden başlamasını da kapsayacağını kaydetti.

Abbas, 19 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planının ardından Filistin yönetimi ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ), İsrail ve ABD ile imzaladığı güvenlik dahil tüm anlaşmalardan çekildiğini duyurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bir belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı
Gündem

Bir belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Bölgesel girişim! 4 ülke birleşti
Dünya

Bölgesel girişim! 4 ülke birleşti

ABD, Hindistan, Avustralya ve Japonya donanmaları, Umman Denizi'nin kuzeyinde ortak tatbikat gerçekleştirdi. Çin'in, Hint Pasifiği'nde artan..
Kanal İstanbul tartışmalarına Turgut Özal damgası!
Gündem

Kanal İstanbul tartışmalarına Turgut Özal damgası!

Solak medyanın yeniden gündeme getirdiği 'Kanal İstanbul yapılmamalı' haberleri sonrası sosyal medya ayağa kalktı. Rahmetli eski Başbakan Tu..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay