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Aktüel Filistin İnsan Hakları Merkezinden BM'ye "Gazze'de kötüleşen sağlık koşullarını destekleyin" çağrısı
Aktüel

Filistin İnsan Hakları Merkezinden BM'ye "Gazze'de kötüleşen sağlık koşullarını destekleyin" çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-08-30 06:47:52 -
Filistin İnsan Hakları Merkezinden BM'ye "Gazze'de kötüleşen sağlık koşullarını destekleyin" çağrısı

GAZZE (AA) - Filistin İnsan Hakları Merkezi, İsrail'in ablukayı ağırlaştırması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Gazze Şeridi'nde kötüleşen sağlık koşullarının desteklenmesi için Birleşmiş Milletler'e (BM) "acil müdahale çağrısında" bulundu.

Filistin İnsan Hakları Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, uluslararası hukuka uygun olarak, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yükümlülüklerini yerine getirmesi talep edildi.

BM'ye, İsrail tarafından ağırlaştırılan abluka ve Kovid-19 salgını nedeniyle kötüleşen sağlık sektörünün desteklenmesi için acil müdahale etme çağrısında bulunulan açıklamada, Gazze'ye ilaç ve gereken insani temel ihtiyaçların girişine müsaade etmesi için İsrail'e baskı uygulanması talep edildi.

Açıklamada, İsrail'in 14 yıldır Gazze'ye uyguladığı abluka nedeniyle sağlık sektörünün büyük ölçüde zayıfladığı, bu durumun hastaların tedavi imkanlarını her geçen gün daha da zorlaştırdığı belirtilti. Bu durumun, hastaların hayatını doğrudan etkilediği vurgulandı.

İsrail 16 Ağustos'ta da abluka altındaki Gazze Şeridi'nden sınır bölgelerindeki Yahudi yerleşim birimlerine yanan balonlar ve roketler gönderildiği gerekçesiyle, Filistinli balıkçıların avlanmasına izin vermeyeceğini açıklamıştı.

İsrail, ablukayı ağırlaştırmasının yanı sıra yanan balonları gerekçe göstererek Gazze'deki Hamas hedeflerine yönelik hava saldırılarını da artırdı.

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