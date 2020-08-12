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Aktüel

Filistin insan hakları kuruluşları hasta mahkumlarla ilgili endişe duyduklarını duyurdu

Yeniakit Publisher
2020-08-12 22:32:44 -
Filistin insan hakları kuruluşları hasta mahkumlarla ilgili endişe duyduklarını duyurdu

RAMALLAH (AA) - Filistin insan hakları kuruluşları işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan, İsrail'e ait Huvvara gözaltı merkezinde bulunan hasta tutukluların durumundan endişe ettiklerini açıkladı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, Filistinli bazı mahkumların hastalıklarının ve çektikleri acıların kasıtlı olarak görmezden gelindiği ve İsrail hapishane yönetiminin söz konusu mahkumların ihtiyaç duydukları tedavileri sağlamadığı belirtildi.

Ayaş İsmail, Muhammed Teym ve Muhammed Ebu Mustafa isimli mahkumların ihmale maruz kalanlara örnek olarak gösterildiği açıklamada, söz konusu mahkumların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınması gerektiği aktarıldı.

Öte yandan aralarında El-Damir insan hakları kuruluşunun da olduğu 4 örgütten yapılan ortak açıklamada da, Huvvara'da bulunan 33 mahkumun zor ve sert koşullarda yaşamaya çalıştığı duyuruldu.

Açıklamada, mahkumlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı herhangi bir test yapılmadığı, odalarının dezenfekte edilmediği ve maske sağlanmadığına dikkat çekilerek, hasta, kadın ve çocuk mahkumları salıvermesi için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunuldu.

İsrail hapishanelerinde 41'i kadın, 160'ı çocuk, 700'ü hasta olmak üzere yaklaşık 4 bin 500 Filistinli tutuklu bulunuyor.



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