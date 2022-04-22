Filistin halkı, Mescid-i Aksa'ya akın etti

Kudüs'teki İslami Vakıflar Bakanlığı, cami kapılarında işgalcilerin katı önlemlerine rağmen yaklaşık 150 bin kişinin Ramazan'ın üçüncü Cuma günü Mescid-i Aksa'da saf tuttuğunu bildirdi.

Batı Şeria ve işgal altındaki iç bölgelerden binlerce Filistinli, işgalin kısıtlamalarına ve askeri kontrol noktalarındaki artışa rağmen Mescid-i Aksa'da namaz kılmak ve itikafa girmek için Kudüs'e akın etti.

Mescid-i Aksa'daki Cuma hutbesinde Şeyh Yusuf, kutsal mekanları korumanın en önemli görevlerden biri olduğunu vurguladı.

Şeyh Yusuf, Filistinlileri sebat etmeye, birlik olmaya, sabırlı olmaya, cihada ve musibet kendisinden kaldırılıncaya kadar Mescid-i Aksa'ya bağlı olmaya çağırdı.

Mescid-i Aksa, İbrahimi camilerinin ve içindeki başta yaşlılar olmak üzere tüm insanların ciddi ihlallere maruz kaldığını anlatan Şeyh Yusuf, haksızlığa karşı çıkmanın herkesin üzerine farz olduğunu ifade etti.

Kaynak: İLKHA