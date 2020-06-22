Filistin gemileri yaktı: Yeni bir yol ayrımının başında olabiliriz

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne yaptığı açıklamada, Filistin halkı açısından gelecek günlerin önemine işaret ederek, "Önümüzdeki on gün 'ilhak' ile mücadele yöntemini belirleyecektir. Yeni bir yol ayrımının başında olabiliriz." ifadelerini kullandı.

Arap dünyasının Filistin halkının yanında durması, uluslararası toplumun da kınamalardan vazgeçmesi gerektiğini vurgulayan Ebu Rudeyne, "Arap dünyası Kudüs ve Filistin davasına ilişkin çizgilerini netleştirmelidir ve bu davayı sahiplenmelidir. Uluslararası toplum da kınamaktan öteye geçmeyen açıklamalarından vazgeçmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Ebu Rudeyne, açıklamasında ilhak ile mücadele yöntemine dair ayrıntılara yer vermezken, "Halkımız mücadeleyi sürdürmeye hazırdır." dedi.

Filistin Yönetimi'nin siyasi ve diplomatik çabalarını devam ettirdiğini belirten Ebu Rudeyne, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yakın zamanda Rusya'ya bir ziyaret gerçekleştireceğini söyledi.