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Filistin Dostluk Derneği’nden Birleşmiş Milletler’e tepki var

Filistin’in son dayanağı olan Kerm Ebu Salim sınır kapısının giriş ve çıkışlarında daraltmaya gidileceğini açıklayan Siyonist İsrail en sonunda sınır kapısını tamamen kapattı. BM İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick İsrail’in yaptığı bu yaptırımla Filistin halkına sağlık sektörü başta olmak üzere birçok alanda sıkıntı yaratacağını belirtti.

19 Temmuz 2018 Perşembe 10:53
Filistin Dostluk Derneği’nden Birleşmiş Milletler’e tepki var

OĞUZHAN GÜLTEKİN-HASAN EĞRİGÖZ/ANKARA

Filistin Dostluk Derneği Başkanı Hazem Antar, konuyla ilgili gazetemize yaptığı açıklamada  “BM istediği kadar toplansın, çağrı yapsın İsrail yine yapmak istediğini yapıyor. Bu cezayı, uçan balonlar ve yangınlardan dolayı uyguladı. Dün de Mısır’la iş birliği yaparak her iki kapıyı da kapatmışlar. BM toplansa da İsrail bugüne kadar istediğini yaptı, hiçbir şey olmadı. İsrail şimdiye kadar hiçbir karara uymadı buna da uymayacak. O yüzden bu çağrı sadece lafta kalacak. Bu çağrı, insanların sesini bastırmak, vicdanını rahatlatmak için yapılmış bir çağrıdır” ifadelerini kullandı.

İHH: ÜÇLÜ ŞEYTANLARIN OLDUĞU YERDE YOKUZ

İslam ülkelerinin bu konuya biran önce el atması gerektiğini ifade eden İHH İnsani Yardım Vakfı Ankara Şube Başkanı Mustafa Sinan ise, “Zaten içeriye giren malzemeler kısıtlıydı. İsrail’in, Siyonist işgal devletinin bu kadar rahat hareket etmesinin tek sebebi İslam devletlerinin bu konuda bir araya gelmemesinin sonucudur. Sıkıntının büyük olmasının tek sebebi bu. Bu aşamada öncelikle bizlere siyasi anlamda, diğer çalışmalar anlamında bir araya gelmekle ilgili çalışmamız var. Sivil Toplum Kuruluşları, halkı Müslüman olan ülkeler bir araya gelip Filistin konusunu öncelikli konu haline getirip bir şeyler yapması gerekir. Siyonistlerin bu kadar rahat etmelerinin diğer sebebi arkasındaki güçlerin onlara verdiği destektir. Suriye’deki olaylar neticesinde elleri çok güçlendi. Şuan için yapabileceğimiz tek şey bütün platformlarla beraber hızlı bir şekilde çalışma yapmak. Suriye’nin bu son duruma gelmesinde en büyük sebep İran’dır. İran, kendi çıkarları için Suriye’yi bu duruma düşürdü ama şuan İran’ı derdest ettiler. İran’ın gittiği yerlere Rusya, Amerika ve PYD yani ‘Üçlü şeytanlar’ yerleşti. Üçlü Şeytanların olduğu yerlerde Müslümanlar olamayacak o yüzden bir şey yapılması gerekiyor. Dışişlerinin bir an önce bu konu için bir şeyler yapması gerekiyor ama ne yazık ki bu konuda o kadar iyi değiliz. Dışişleri elini taşın altına koymalı” değerlendirmesinde bulundu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 10:53
  1. Ankara
  2. kerm ebu salim sınır kapısı
  3. Filistin Dostluk Derneği Başkanı Hazem Antar

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