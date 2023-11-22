Filistin Direnişi Siyonist İstilaya Karşı Çıkıyor Gazze Şeridi'nde Destansı Çatışma

Filistinli direnişin önde gelen gruplarından Kudüs Tugayları, Şeyh Rıdvan ve El Nasr mahallelerinde “tandom” top mermileri ve gerilla eylem bombaları kullanarak üç askeri aracı hedef aldığını bildirdi.

Siyonistlerin sivillere yönelik katliamlarına güçlü bir tepki olarak El Kassam Tugayları, “Tel Aviv”in füze bombardımanıyla bombalanacağını duyurdu. Roketlerin çarpması, yerleşimcilerin barınaklara doğru kitlesel kaçışına yol açarak durumun ciddiyetini ortaya koydu.

Gazze'den Tel Aviv'e atılan roketler sonucu uyarı sirenlerinin çalmasıyla yerleşimciler toplu halde barınaklara doğru kaçıştı.

Şehit İzzeddin el Kassam Tugayları'nın askeri sözcüsü Ebu Ubeyde, tugay savaşçılarının son 72 saat içinde 10'u personel taşıyıcı da dahil olmak üzere 60 İsrail askeri aracını başarıyla hedef aldığını açıkladı. Bu hedeflerin çoğu Al-Yassin 105 mermileri, gerilla eylem kutuları, Al-Shawaz kutuları ve Tandom 85 mermileriyle vuruldu. Saldırılar, Al-Zaytoun, Şeyh Radwan, Al-Tawam, Jabalia kampı ve Beyt Lahia mahalleleri gibi düşman kuvvetlerinin ilerlediği bölgelerde gerçekleşti.

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Direniş savaşçıları tüm cephelerde şiddetli çatışmalara girişmeye devam ediyor ve doğrudan düşman askerlerinin öldürülmesiyle sonuçlanan belirli operasyonlar gerçekleştiriyor. Ebu Ubeyde, bir piyade kuvvetine ve buldozere saldırının da aralarında bulunduğu, düşman askerleri arasında kayıplara yol açan en dikkate değer operasyonlardan bazılarının altını çizdi. Başka bir operasyonda direniş savaşçıları, Al-Yassin füzesiyle bir asker taşıyıcıyı hedef alarak araçtan çıkan üç askeri öldürdü. Direniş savaşçıları daha sonra Siyonist kurtarma gücüyle yüz yüze çatışmaya girdi ve bu da çok sayıda düşmanın ölümüyle sonuçlandı.

Karmaşık bir saldırıda Kassam Elit Güçlerinden 25 savaşçı, Al-Rantisi Hastanesindeki işgal güçlerini hedef alarak, hastane yakınındaki bir asker taşıyıcısından inen dört askeri ortadan kaldırdı. Saldırıda trajik bir şekilde bir Kassam savaşçısı şehit oldu. Askeri sözcü ayrıca, işgal güçlerinin yanlışlıkla bazı askerlerin direniş tarafından esir alındığına inanarak kendi birliklerini bombaladığını öne sürdü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırgan bombardımanı sırasında Ebu Ubeyde, işgalin bu savaştaki amacının sivilleri yok etmek ve öldürmek olduğunu vurguladı. Düşmanın Filistin halkına yönelik zulmünün eninde sonunda onun çöküşüne yol açacağını ilan etti. Askeri sözcü, düşmanın kendi suçlarına verdiği histerik tepkiye dikkat çekerek, zafere ulaşma konusunda inançsız olduklarını vurguladı.

Filistin direnişinin Siyonist işgal karşısındaki sarsılmaz kararlılığı ve cesareti, Gazze Şeridi'nde direniş destanları yazmaya devam ederken, dünyayı büyülemeye devam ediyor.

Kaynak: Al-Manar İnternet sitesi