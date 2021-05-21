“Filistin davasını hiçbir zaman ihmal etmeden geleceğe taşıyınız”

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, çeşitli üniversitelerde öğrenim gören gençleri kabul etti.



Başkan Erbaş, son günlerde Mescid-i Aksa’ya ve Kudüs’e yapılan saldırıları hatırlatarak, “Kudüs, Mescid-i Aksa her zaman olduğu gibi çok gündemde. 1948 yılından bu yana orada Avrupalıların özellikle İngiltere'nin planları ile bir işgal devleti kuruldu. Filistin topraklarını işgal etti. O gün bugündür bu acı devam ediyor. Biz de yapılan zulümleri dünya kamuoyuna anlatmak için elimizden gelen gayreti gösterdik. İnşallah gençler olarak sizler de Kudüs, Mescid-i Aksa, Filistin davasını hiçbir zaman ihmal etmeden, aklınızdan çıkarmadan geleceğe taşıyınız” şeklinde konuştu.



Diyanet İşleri Başkanlığının gençlere yönelik çalışmalarını anlatan Başkan Erbaş, “Gençlik bizim için çok önemli. Gençlerimiz için özel çalışmalarımız var. Bizim illerde ve ilçelerde gençlik koordinatörlüklerimiz var. Gençlerle ilgili yayınlarımız, programlarımız, seminerlerimiz var. Yarışmalar düzenliyoruz. 2018 yılının Mevlid-i Nebi Haftasını ‘Peygamberimiz ve Gençlik’ olarak belirlemiştik. Başkanlığımızın öncülüğünde yurt içinde, yurt dışında konferanslar, konuşmalar yapıldı. Okullarda Peygamber Efendimiz ile ilgili çeşitli yarışmalar yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak sizlere çok değer veriyoruz. Başımızın tacısınız” diye konuştu.