Filistin davasına sırt çeviren BAE'ye tokat gibi sözler: Müslüman olduğunu söyleyen kişi bunu yapamaz

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ahmed er-Raysuni, siyonist İsrail ile anlaşarak Filistin davasına sırt çeviren Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) paylaştığı video ile çok sert tepki gösterdi.

İsrail ile normalleşmenin, "zalimlerin yanında yer almak demek" olduğunu dile getiren Raysuni, Arap ve İslam ülkelerinin halklarını buna karşı gelmeye çağırdı.

"Normalleşme, İsrail'in onurlandırılması, onunla iş birliğine gidilmesi, ittifak yapılması, ekonomik, kültür ve turizm kapılarının açılması, vatanlarını gasbettiği ve evsiz bıraktığı kişilerin arasında rahat bir şekilde yaşaması anlamına gelmektedir" diyen Raysuni, son yıllarda bazı ülke liderlerinin İsrail'le normalleşme konusunda adımlar attığına ancak halkların buna karşı durduğuna dikkat çekti.

Raysuni, "Normalleşme, gasp edenin, saldıranın, hırsızlık yapanın, katilin ve suçluların mükafatlandırılması ve onlara kapı açılmasıdır. Müslüman olduğunu söyleyen kişi bunu yapamaz. Dinine bağlı bir kişinin, suçluları, evlatlarını ve kardeşlerini öldürenleri, topraklarını gasbedenleri mükafatlandırması söz konusu olamaz" diye konuştu.

Siyonist İsrail'in "hain ve şerefsiz" bazı Arap liderlerinden normalleşme konusunda karşılık bulduğunu kaydeden Raysuni, Arap ve İslam ülkelerinin elindeki en güçlü silahın normalleşmeye karşı çıkmak olduğunu ifade etti.

Raysuni, halkların normalleşmeye karşı çıkmayı sürdürmesinin, İsrail'in yok olacağının kanıtı olduğunu kaydetti.