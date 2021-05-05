Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa: Filistin halkı gösterdiği dirençle Siyoniste geri adım attırdı

Filistin Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün yayınladığı "Bir eşik aşıldı: İsrailli yetkililer ile apartheid ve zulüm suçları" başlıklı rapora ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Eren Talha Altun'a konuşan Faed Mustafa, "İsrail'in demokrasi yalanı çöktü." dedi.

'Bu raporu uzun yıllardır bekledik'

"İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün yayınladığı rapor biz Filistinliler açısından çok büyük öneme sahip bir belge niteliğindedir." diyen Mustafa, "Açıkça ifa de etmek gerekirse bizler böyle bir raporu uzun yıllardan beri bekliyorduk. Bu rapor, uzun yıllardan beri Siyonist rejimin nasıl icraatlar içerisinde olduğunu vurguladığımız gerçekleri yansıtmakta ve desteklemektedir."ifadelerini kullandı.

Dr. Faed Mustafa, şöyle devam etti:

"Siyonist İsrail yönetiminin yıllardır uygulamakta olduğu ırk ayrımcılığı (apartheid) politikaları ve eylemleri bizleri derinden etkiledi. Dışarıda İsrail’in sözde Ortadoğu’nun demokrasi ile yönetilen tek ülkesi olduğu yalanı sürekli dile getiriliyordu. Bu rapor, tüm gerçekleri açıktan ortaya koyması bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu rapor, aynı zamanda İsrail’in şiddet ve ırk ayrımcısı eylemlerini ortaya çıkarması bakımından önemlidir."

Dünyaya Siyonist İsrail'e gereğini yapın çağrısı

Dr. Mustafa, tüm ülkelerin, hükümetleri, sivil toplum örgütlerini ve özellikle insan hakları örgütlerini bu raporu ciddiyetle dikkate alarak Siyonist İsrail’in Filistinlilere yönelik ırk ayrımcılığı uygulamalarına karşı gereğini yapmaları çağrısında bulundu.

İsrail'in Kudüs'te stratejik kapılara hakimiyet kurma girişimi

"İsrail’in eylemlerini, 1967 yılından beri uygulamakta olduğu şiddet ve ırk ayrımcılığı politikalarından ayrı tutmak mümkün değildir." ifadesini kullanan Mustafa, "İsrail, bu zaman süreci içerisinde Kudüs’ün mevcut demografik yapısını, dokusunu, İslami yönünü Yahudi kimliğinin Kudüs’e hâkim olacak şekilde değiştirilmesine büyük çaba göstermektedir. Bu hedefe ulaşabilmek amacıyla geçmişte büyük adımlar atılmıştır. Diğer bir adım ise, son günlerde İsrail’in Bab el Amud ve Şam (Damaskus) kapıları gibi Kudüs’ün stratejik giriş kapıları üzerinde hâkimiyet kurabilme girişimidir. Bu stratejik alanların Yahudi Cemaati ve dini kuruluşların tasarrufunda olması amaçlanmaktadır." şeklinde konuştu.

Filistin halkı gösterdiği dirençle Siyoniste geri adım attırdı

Mustafa, Filistin halkının on bir gün boyunca, Kudüs murabbıtlarının bu mübarek ve mukaddes mekânların korunması amacıyla büyük direnç örneği ortaya koyduğunu ve bu önemli mekânlarda işgalci Siyonist İsrail’in geri adım atmasını sağlayarak buraların Filistinlilere ait olduğunu kendilerine gösterdiklerini vurgulayarak, "Bizler burada önemli ve haklı mücadele örneğinin sadece bir adımını ortaya koyduk ama asıl işgal planıyla ilgili mücadelenin sona ermemiş ve tüm hızıyla devam etmekte olduğunu göz ardı etmemek gerekir." dedi.

Kudüssüz bir seçim asla mümkün değildir

Şu anda İsrail ile Doğu Kudüs’ü de içine alan Filistin seçimleriyle ilgili bir başka önemli sorun yaşandığını da ifade eden Büyükelçi Faed Mustafa sözlerini şöyle sürdürdü:

" 22 Mayıs’ta yapılması planlanan Filistin seçimlerinde İsrail, Kudüs’ün seçimlere dâhil edilmemesi için büyük mücadele vermektedir. Bizler ise ısrarla şunu ifade ediyoruz ki, Kudüs, işgal altındaki toprakların bir parçasıdır. Bu nedenle Filistin’in diğer kentlerinde olduğu gibi Kudüs’te de seçimlerin yapılması hususunda kararlılığımızı ortaya koyuyor ve diyoruz ki, Kudüs ’süz bir seçim asla mümkün değildir. Bizim için Kudüs alelade bir yer değildir. Kudüs, manevi iklimi, dini ve tarihi yapısıyla önemlidir. Biz Filistin halkı olarak Kudüs’ün tüm manevi, ruhi, dini ve tarihi yapısını ve bu şehrin mukaddesliğini korumak üzere kendimizi her zaman için feda etmeye hazır olduğumuzu ifade etmek isterim."

İsrail sadece insanlara değil hayvanlar ve bitkilere de zulüm yapıyor

İsrail’in yaptığı zulümlere alışık olduklarını belirten Mustafa, "İsrail, her zaman için Filistin halkına, bitkilere ve hayvanlara zarar vermekten hiç tereddüt etmemektedir. İsrail, dronlar gibi birçok silahı acımasızca Filistin halkına yöneltmektedir. Bundan amaç Filistinlileri yıldırmak ve teslim olmalarını sağlamaktır. Ama bizler hiçbir şart ve zeminde asla teslim olmayacağımızı ifade etmek isteriz. Filistin halkı 70 yıldan beri büyük sabırla bedeller ödemeye devam etmektedir. Siyonist İsrail’e karşı mücadele ederken bayrağı hiçbir şekilde yere indirmemiş, büyük bir kararlılıkla mücadelesine devam edecek ve asla Siyonistlere boyun eğmeyecektir." şeklinde konuştu.