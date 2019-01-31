Filistin Büyükelçisi açıkladı: İsrail, Kanuni'nin yaptırdığı surları yıkmanın peşinde

Taha Emre Özdemir Ankara Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası’na (BEM-BİR-SEN) yaptığı nezaket ziyaretinde konuşan Filistin’in Türkiye Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, İsrail’in Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan tarihî Kudüs Surlarını yıkacağı uyarısında bulundu.

İsrail, Türkiye’den gelen ziyaretçilerden rahatsız

BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Levent Uslu ve yönetimine nezaket ziyaretinde bulunan Filistin’in Türkiye Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, İsrail’in Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılan tarihî Kudüs Surlarını yıkarak İslâm tarihinin izlerini silmek istediğini söyledi. İsrail’in, Türkiye’den Kudüs’e ziyaretçi sayısının artmasından endişelenerek vize konusunda engeller çıkardığını da belirten Büyükelçi Dr. Mustafa, TİKA’nın Kudüs’teki faaliyetlerini de bitirmek için “İsrail yönetiminden onay alma” şartı getirildiğini açıkladı.

Uslu: Yasağım bitmeden Filistin’in özgür olacağına inanıyorum

Büyükelçi Faed Mustafa’yı ağırlayan BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Levent Uslu ise 2016’da BEM-BİR-SEN Başkanlar Kurulunu Kudüs’te yaptıklarını, 2017’de tüm illerdeki sendika yönetimlerimizi Kudüs’e götürdüklerini hatırlatarak, “2015’te Mescid-i Aksa avlusunda iftar vermek istediğimiz için gözaltına alınmış ve şahsıma 10 yıl giriş yasağı verilmişti. Yasağımın bitmesine 7 yıl kaldı. İnanıyorum ki bu süre bitmeden Filistin özgür olacak ve ben de Kudüs’e özgürce girebileceğim, vizesiz ve pasaportsuz!” dedi.

Osmanlı gitti sorunlar başladı

“Biz tek milletiz. Bir Türk vatandaşı Filistin’i gezdiği zaman hiçbir surette yabancılık hissetmez. Çünkü ataları Osmanlı’nın izlerini başta Kudüs olmak üzere tüm Filistin kentlerinde görebilir.” diyen Dr. Faed Mustafa, Filistin halkının tüm sorunlarının Osmanlı’nın Filistin’den çıkmasıyla birlikte başladığının altını çizdi. Dr. Mustafa, “O dönem hem bizim üzerimizde hem de Osmanlı üzerinde büyük oyunlar oynanıyordu. 400 yıl aynı devlet çatısı altında yaşadığımız için iş birliği konularımız çok fazla ve çok geniş. Ortak tarihimiz, ortak kültürümüz var, ortak gelenek-göreneklerimiz var ve ortak geleceğimiz var.” dedi.

“İsrail,Kanuni’nin yaptığı Kudüs surlarını yıkmak istiyor!”

İki hafta önce Kudüs’ün işgalci belediye başkan yardımcısının yaptığı konuşmayı da nakleden Büyükelçi Dr. Mustafa, “O konuşmada tarihî Kudüs surları ile ilgili olarak ‘Bu surlar Kanuni Sultan Süleyman zamanında yapıldı’ dedi ve Kudüs surlarının yıkılmasını istedi. İslam kimliğini ispatlayan Kudüs’ün izlerinden rahatsız oluyorlar ve bunu silmek istiyorlar. Yahudileştirme politikaları gereği Tarihî Kudüs Surlarını İslam tarihinin en önemli izlerinden biri olarak görüyorlar ve bu izi yok etmek istiyorlar.” şeklinde konuştu.

İsrail TİKA’nın faaliyetlerinden korkuyor

Dr. Faed Mustafa, İsrail’in Türkiye ile ilgili son aylarda bazı engellemelerin peşinde olduğunu da vurgulayarak şunları söyledi: “İsrailliler, Türkiye’den Mescid-i Aksa’yı ve Kudüs’ü ziyaret edenlerin sayısının artmasından büyük rahatsızlık duydular. Bu yoğunluğu azaltmak hatta engellemek için son aylarda engeller koymaya başladılar. Türk vatandaşlarına özellikle vize alma konusunda ciddi engeller çıkarıyorlar. TİKA da Kudüs’te projeler yürütmekte. Fakat işgal İsrail, TİKA’nın da faaliyetlerini sınırlandırma kararı aldı ve herhangi bir proje yapmak istediklerinde İsrail’den onay alma şartını getirdi.”

Filistin özgür olmadıkça tüm şehirler tutsaktır

Filistin’in Türkiye Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, geçtiğimiz hafta Karadeniz Ereğli Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi’nde Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) tarafından düzenlenen ‘Filistin Özgür Olmadıkça Tüm Şehirler Tutsaktır’ konulu konferans nedeniyle BEM-BİR-SEN Genel Merkezine teşekkür ziyaretinde bulundu.

BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Levent Uslu, Genel Başkan Yardımcıları Recayi Karslı, Medeni Sevinç, Gürkan Alper ve Ahmet Selim Kadıoğlu tarafından ağırlanan Büyükelçi Dr. Faed Mustafa, her iki ülke ve halkları arasında çok özel ve güçlü ilişkiler bulunduğunu belirterek, sebebini “ortak tarih” olarak açıkladı.

Türkiye’nin zor durumda bırakılmak istendiğini ve zorlu bir süreç yaşandığını ifade eden Filistin’in Türkiye Büyükelçisi Dr. Mustafa, “Türkiye ve Türk halkı daha önceki zorluklar karşısında başarılı olduğu gibi bu zorluklar karşısında da başarılı olacaktır.” diye konuştu.

Uslu: Biz Kudüs’te siz de Ankara’da misafir değilsiniz

BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Levent Uslu ise 1917’de Osmanlı’nın Kudüs'e hâkim komuta karargâhının bulunduğu tepe olan Zeytin Dağı’ndan çekilmek zorunda kaldığını hatırlatarak, zulmün o günden beri devam ettiğini söyledi. Uslu, “BEM-BİR-SEN yönetimi, İsrail’i bir devlet olarak kabul etmez. İsrail işgalcidir. Bizim için oradaki tek devlet Filistin’dir. Yılda 2 kez Başkanlar Kurulu yaparız ve 81 ilimizden başkanlarımız, bir ilimizde bir araya gelirler. 2016’da Başkanlar Kurulumuzu Filistin’de yaptık. 2017’de tüm illerdeki yönetimimizi Kudüs’e, Mescid-i Aksa’ya götürdük. Bu ne demektir? Sizin olan Kudüs, Gazze aynı zamanda bizimdir; bizim Ankara ve İstanbul’umuz aynı zamanda sizindir. Yani Kudüs de, Ankara da, İstanbul da hepimizindir. Biz Kudüs’te misafir değildik, siz de Ankara’da misafir değilsiniz. Biz Kudüs’te ev sahibi idik, siz de Ankara’da ev sahibisiniz. Asla iki ayrı millet yok, biz biriz.” diye konuştu.