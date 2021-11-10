Filistin Başbakanı Iştıyye: Son yıllardaki en zor mali durumdan geçiyoruz

Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Iştiyye, Ramallah'taki Bakanlar Kurulu binasında hükümet tarafından düzenlenen olağanüstü oturumun başında yaptığı konuşmada mali duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Iştiyye, olağanüstü oturumun, Filistin Yönetimi'nin karşılaştığı zorlukların gölgesinde, zor mali koşullar ile yönetimin bu yılın sonuna kadar mali yükümlülüklerini yerine getirmesinin yollarını tartışmak için düzenlendiğini belirtti.

Başbakan, Bakanlar Kurulu'nun, Filistin Yönetimi'nin son iki yılda (2020-2021) kardeş Arap ülkelerinden herhangi bir mali yardım almamasının yansımalarını tartıştığını bildirdi.

Normalde hazineye gelen yardımın bu yıl ancak yüzde 10'unun kendilerine ulaştığını kaydeden Iştiyye, bu durumun otoritenin işletme giderlerine de yansıyacağına işaret etti.

"Son zamanlardaki en zor mali durumdan geçiyoruz." ifadesini kullanan Başbakan Iştiyye, ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) bazı yardımları yeniden başlatmasına rağmen ABD Kongresi yasalarının, Washington yönetiminin Filistin'e doğrudan yardımını engellediğini kaydetti.

Gelecek hafta Oslo'da yapılacak donör ülkeler toplantısına katılacaklarını aktaran Iştiyye, yükümlülüklerini yerine getirebilmek için Filistin'e dost ülkelerden, Filistin vergi fonlarındaki kesintileri durdurması için İsrail'e baskı yapmalarını ve yardımlarını artırmalarını isteyeceklerini ifade etti.

Avrupa ziyaretinin başarılı geçtiğini anımsatan Iştiyye, ziyaretin, gelecek yılın başlarında mali durumda iyileşme beklentisi oluşturduğunu, yakın zamanda bu krizi aşabilmeyi umduklarını aktardı.

Iştiyye, İsrail'in vergi fonlarındaki kesintiyle birlikte uluslararası desteğin azalmasının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu ekonomik yansımamalarla birlikte geldiğini dile getirdi.

Filistin Başbakanı, bugünkü toplantıda bu meselelerin ele alınacağını, Maliye Bakanı'nın sunacağı raporla birlikte muhtemel senaryoların inceleneceğini sözlerine ekledi.

Filistin hükümetinin, yerel bankalara yaklaşık 2,3 milyar dolar borcu olduğu ifade ediliyor. Bununla birlikte Filistin'in, bütçelenen tahminden yüzde 90'lık bir düşüşle bu yıl sadece 30 milyon dolar dış yardım aldığı belirtiliyor.