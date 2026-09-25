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Gündem Filistin asıllı vekilden Netanyahu’ya olay gönderme: “BM salondan gönüllü göç”
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Filistin asıllı vekilden Netanyahu’ya olay gönderme: “BM salondan gönüllü göç”

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Filistin asıllı vekilden Netanyahu’ya olay gönderme: "BM salondan gönüllü göç"

İsrail Meclisi'nin Filistin asıllı milletvekili Ahmet Tibi, İsrail Başbakanı Katil soylırımcı Binyamin Netanyahu'nun BM 81. Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında çok sayıda ülke temsilcisinin salonu terk etmesini dikkat çeken sözlerle yorumladı. Tibi, boşalan salonun görüntülerini paylaşarak, “Salondan gönüllü göç. Netanyahu için bir uluslararası başarı daha” ifadeleriyle Netanyahu'ya göndermede bulundu.

İsrail Başbakanı Katil Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma sırasında yaşanan toplu protestonun yankıları sürüyor.

Netanyahu'nun 24 Eylül'de kürsüye çıkmasıyla birlikte çok sayıda ülkenin temsilcisi Genel Kurul salonundan ayrıldı. Uluslararası basına yansıyan görüntülerde delegelerin çıkışının ardından salonun önemli bölümündeki koltukların boş kaldığı görüldü. CBS News de Netanyahu kürsüye çıktığında çok sayıda katılımcının salonu terk ettiğini aktardı.

Tibi’den “gönüllü göç” göndermesi

Yaşananların ardından İsrail Meclisi'nde Ta'al milletvekili olan Filistin asıllı Ahmet Tibi, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Tibi, delegasyonların salonu terk ettiği görüntüleri paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“Salondan gönüllü göç. Netanyahu için bir uluslararası başarı daha.”

Tibi'nin kullandığı “gönüllü göç” ifadesi, İsrail siyasetinde son yıllarda Gazze'deki Filistinlilerin üçüncü ülkelere gönderilmesine ilişkin tartışmalarda kullanılan aynı kavrama göndermeydi. İsrail basını da Tibi'nin sözlerini bu siyasi tartışmaya yönelik bir ironi olarak değerlendirdi.

Netanyahu’dan salonu terk edenlere tepki

Netanyahu ise konuşmasının hemen başında salonu terk eden temsilcileri hedef aldı.

İsrail Başbakanı, ayrılan delegeleri “ahlaki korkaklar” olarak nitelendirirken, salonda kalıp ayrılmak isteyenlere de çıkabileceklerini söyledi. Bu sözler Netanyahu'nun yayımlanan konuşma metninde de yer aldı.

Boş koltuklar gündem oldu

Netanyahu'nun konuşması sırasında yaşanan protesto uluslararası medyada da geniş yer buldu. Filistin asıllı milletvekili Tibi'nin ardından yaptığı “gönüllü göç” göndermesi ise olayın İsrail iç siyasetindeki tartışmalara da taşınmasına neden oldu.

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