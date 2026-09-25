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Otomotiv
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Belayı üzerine çekiyor: En çok kaza yapan otomobil belli oldu!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Belayı üzerine çekiyor: En çok kaza yapan otomobil belli oldu!

En fazla kazaya karışan otomobiller belli oldu. Araştırmaya göre ilk sıralarda yer alan otomobiller diğer markalara kıyasla 5 kat daha fazla kazaya karışıyor.

#1
Foto - Belayı üzerine çekiyor: En çok kaza yapan otomobil belli oldu!

İLK BEŞTEKİ ARAÇLARDA ÖLÜMCÜL KAZA ORANI ÇOK DAHA YÜKSEK! Yollarda en yüksek ölümcül kaza oranına sahip otomobiller araştırmayla ortaya kondu. Listenin ilk beşindeki araçların oranı, ortalama bir otomobilin yaklaşık beş katı seviyesinde. Araştırma, Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) verileri temel alınarak hazırlandı.

#2
Foto - Belayı üzerine çekiyor: En çok kaza yapan otomobil belli oldu!

EN FAZLA ÖLÜMCÜL KAZAYA KARIŞAN OTOMOBİLLER AÇIKLANDI Çalışmayı yayımlayan iSeeCars, otomobil güvenliğinde son 20 yılda önemli ilerleme kaydedildiğine dikkat çekti. Güncel verilere göre ölümcül kaza oranı milyar mil başına 2,8 olarak hesaplandı.

#3
Foto - Belayı üzerine çekiyor: En çok kaza yapan otomobil belli oldu!

İŞTE EN FAZLA KAZA YAPAN ARABALAR!

#4
Foto - Belayı üzerine çekiyor: En çok kaza yapan otomobil belli oldu!

20) TOYOTA PRIUS

#5
Foto - Belayı üzerine çekiyor: En çok kaza yapan otomobil belli oldu!

19) DODGE CHARGER

#6
Foto - Belayı üzerine çekiyor: En çok kaza yapan otomobil belli oldu!

18) FORD BRONCO SPORT

#7
Foto - Belayı üzerine çekiyor: En çok kaza yapan otomobil belli oldu!

17) FORD BRONCO

#8
Foto - Belayı üzerine çekiyor: En çok kaza yapan otomobil belli oldu!

16) KIA SELTOS

#9
Foto - Belayı üzerine çekiyor: En çok kaza yapan otomobil belli oldu!

15) KIA K5

#10
Foto - Belayı üzerine çekiyor: En çok kaza yapan otomobil belli oldu!

14) NISSAN VERSA

#11
Foto - Belayı üzerine çekiyor: En çok kaza yapan otomobil belli oldu!

13) CHEVROLET CAMARO

#12
Foto - Belayı üzerine çekiyor: En çok kaza yapan otomobil belli oldu!

12) TOYOTA COROLLA HYBRID

#13
Foto - Belayı üzerine çekiyor: En çok kaza yapan otomobil belli oldu!

11) KIA SOUL

#14
Foto - Belayı üzerine çekiyor: En çok kaza yapan otomobil belli oldu!

10) BUICK ENVISION

#15
Foto - Belayı üzerine çekiyor: En çok kaza yapan otomobil belli oldu!

9) KIA FORTE

#16
Foto - Belayı üzerine çekiyor: En çok kaza yapan otomobil belli oldu!

8) BUICK ENCORE GX

#17
Foto - Belayı üzerine çekiyor: En çok kaza yapan otomobil belli oldu!

7) MITSUBISHI MIRAGE G4

#18
Foto - Belayı üzerine çekiyor: En çok kaza yapan otomobil belli oldu!

6) TESLA MODEL Y

#19
Foto - Belayı üzerine çekiyor: En çok kaza yapan otomobil belli oldu!

5) HONDA CR-V HYBRID

#20
Foto - Belayı üzerine çekiyor: En çok kaza yapan otomobil belli oldu!

4) PORSCHE 911

#21
Foto - Belayı üzerine çekiyor: En çok kaza yapan otomobil belli oldu!

3) MITSUBISHI MIRAGE

#22
Foto - Belayı üzerine çekiyor: En çok kaza yapan otomobil belli oldu!

2) Chevrolet Corvette C8

#23
Foto - Belayı üzerine çekiyor: En çok kaza yapan otomobil belli oldu!

1) HYUNDAI VENUE/ kaynak: haber7

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