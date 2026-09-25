Belayı üzerine çekiyor: En çok kaza yapan otomobil belli oldu!
En fazla kazaya karışan otomobiller belli oldu. Araştırmaya göre ilk sıralarda yer alan otomobiller diğer markalara kıyasla 5 kat daha fazla kazaya karışıyor.
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En fazla kazaya karışan otomobiller belli oldu. Araştırmaya göre ilk sıralarda yer alan otomobiller diğer markalara kıyasla 5 kat daha fazla kazaya karışıyor.
İLK BEŞTEKİ ARAÇLARDA ÖLÜMCÜL KAZA ORANI ÇOK DAHA YÜKSEK! Yollarda en yüksek ölümcül kaza oranına sahip otomobiller araştırmayla ortaya kondu. Listenin ilk beşindeki araçların oranı, ortalama bir otomobilin yaklaşık beş katı seviyesinde. Araştırma, Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) verileri temel alınarak hazırlandı.
EN FAZLA ÖLÜMCÜL KAZAYA KARIŞAN OTOMOBİLLER AÇIKLANDI Çalışmayı yayımlayan iSeeCars, otomobil güvenliğinde son 20 yılda önemli ilerleme kaydedildiğine dikkat çekti. Güncel verilere göre ölümcül kaza oranı milyar mil başına 2,8 olarak hesaplandı.
İŞTE EN FAZLA KAZA YAPAN ARABALAR!
20) TOYOTA PRIUS
19) DODGE CHARGER
18) FORD BRONCO SPORT
17) FORD BRONCO
16) KIA SELTOS
15) KIA K5
14) NISSAN VERSA
13) CHEVROLET CAMARO
12) TOYOTA COROLLA HYBRID
11) KIA SOUL
10) BUICK ENVISION
9) KIA FORTE
8) BUICK ENCORE GX
7) MITSUBISHI MIRAGE G4
6) TESLA MODEL Y
5) HONDA CR-V HYBRID
4) PORSCHE 911
3) MITSUBISHI MIRAGE
2) Chevrolet Corvette C8
1) HYUNDAI VENUE/ kaynak: haber7
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