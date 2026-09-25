Çoğu sürücünün haberi bile yok: Bu levhayı görürseniz dikkat edin!
Körfez ülkelerinde sıkça karşılaşılan ancak anlamını pek çok kişinin bilmediği bu tabela aslında büyük bir tehlikeyi haber veriyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Körfez ülkelerinde sıkça karşılaşılan ancak anlamını pek çok kişinin bilmediği bu tabela aslında büyük bir tehlikeyi haber veriyor.
Otoyollarda sürücülerin karşılaştığı trafik levhalarının büyük bölümü artık neredeyse ezbere biliniyor. Ancak özellikle farklı ülkelerde seyahat eden sürücüler, anlamını ilk bakışta çıkaramadıkları işaretlerle de karşılaşabiliyor.
Bunlardan biri de özellikle Orta Doğu ve Körfez ülkelerindeki otoyollarda kullanılan “Shifting Sands Ahead” yani “İleride Kayan Kumlar” uyarısı.
İlk bakışta neyi ifade ettiği anlaşılmayan levha, sürücüleri yol üzerinde oluşabilecek ani bir tehlikeye karşı önceden uyarıyor.
Asfalt bir anda kuma dönüşebiliyor Çöl bölgelerinde etkili olan kuvvetli rüzgarlar, kumları otoyollara taşıyabiliyor. Yolun bazı bölümlerinde asfaltın üzeri kısa sürede ince kum tabakasıyla kaplanabiliyor.
Özellikle yüksek hızda seyreden araçlar açısından bu durum ciddi bir risk oluşturuyor. Lastiklerin asfaltla temasının azalması, aracın yol tutuşunu etkileyerek direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesine yol açabiliyor.
Bu nedenle söz konusu levha, sürücülerin hızlarını düşürmesi ve yol yüzeyindeki olası kum birikintilerine karşı hazırlıklı olması amacıyla kullanılıyor.
Görüş mesafesinin azalabileceği ve asfaltın kumla kaplanabileceği kesimlerin öncesinde bulunan bu levha, sürücülere tehlike ortaya çıkmadan önce haber veriyor.
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