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Çoğu sürücünün haberi bile yok: Bu levhayı görürseniz dikkat edin!

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Çoğu sürücünün haberi bile yok: Bu levhayı görürseniz dikkat edin!

Körfez ülkelerinde sıkça karşılaşılan ancak anlamını pek çok kişinin bilmediği bu tabela aslında büyük bir tehlikeyi haber veriyor.

#1
Foto - Çoğu sürücünün haberi bile yok: Bu levhayı görürseniz dikkat edin!

Otoyollarda sürücülerin karşılaştığı trafik levhalarının büyük bölümü artık neredeyse ezbere biliniyor. Ancak özellikle farklı ülkelerde seyahat eden sürücüler, anlamını ilk bakışta çıkaramadıkları işaretlerle de karşılaşabiliyor.

#2
Foto - Çoğu sürücünün haberi bile yok: Bu levhayı görürseniz dikkat edin!

Bunlardan biri de özellikle Orta Doğu ve Körfez ülkelerindeki otoyollarda kullanılan “Shifting Sands Ahead” yani “İleride Kayan Kumlar” uyarısı.

#3
Foto - Çoğu sürücünün haberi bile yok: Bu levhayı görürseniz dikkat edin!

İlk bakışta neyi ifade ettiği anlaşılmayan levha, sürücüleri yol üzerinde oluşabilecek ani bir tehlikeye karşı önceden uyarıyor.

#4
Foto - Çoğu sürücünün haberi bile yok: Bu levhayı görürseniz dikkat edin!

Asfalt bir anda kuma dönüşebiliyor Çöl bölgelerinde etkili olan kuvvetli rüzgarlar, kumları otoyollara taşıyabiliyor. Yolun bazı bölümlerinde asfaltın üzeri kısa sürede ince kum tabakasıyla kaplanabiliyor.

#5
Foto - Çoğu sürücünün haberi bile yok: Bu levhayı görürseniz dikkat edin!

Özellikle yüksek hızda seyreden araçlar açısından bu durum ciddi bir risk oluşturuyor. Lastiklerin asfaltla temasının azalması, aracın yol tutuşunu etkileyerek direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesine yol açabiliyor.

#6
Foto - Çoğu sürücünün haberi bile yok: Bu levhayı görürseniz dikkat edin!

Bu nedenle söz konusu levha, sürücülerin hızlarını düşürmesi ve yol yüzeyindeki olası kum birikintilerine karşı hazırlıklı olması amacıyla kullanılıyor.

#7
Foto - Çoğu sürücünün haberi bile yok: Bu levhayı görürseniz dikkat edin!

Görüş mesafesinin azalabileceği ve asfaltın kumla kaplanabileceği kesimlerin öncesinde bulunan bu levha, sürücülere tehlike ortaya çıkmadan önce haber veriyor.

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